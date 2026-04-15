Укр

Продаются российские товары? Вокруг "Сильпо" разгорелся скандал, но все оказалось не так просто

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Супермаркет Сильпо. Фото Коллаж "Телеграфа"

Многие украинцы были смущены фактом продаж продукции Splat

Покупатели возмутились наличием товаров российского бренда в украинских магазинах. Однако в ходе скандала выяснилась правда о настоящем производителе для нашего рынка.

Свое возмущение высказали пользователи социальной сети Threads. Так, один из пользователей опубликовал пост, где задался вопросом о том, почему в сети супермаркетов "Сильпо" до сих пор продается товар российского производителя. Речь идет о зубной пасте бренда "Splat".

Справка: SPLAT Global (до 2018 года — ООО "Сплат-Косметика") — частная производственно-торговая компания, производящая средства для здоровья, ухода за телом, средства для гигиены полости рта, продукты для ухода за домом, а также косметику. Расположена в России.

"Почему в "Silpo" до сих пор продается российский производитель?", — задается вопросом автор поста.

Зубная паста Splat

В комментариях под постом многие пользователи были обескуражены данным фактом, однако нашлись и те, которые углубились в тему и выяснили, что для украинского рынка данный товар производят в Болгарии.

Комментарии в Threads

Действительно, на одном из украинских маркетплейсов, где можно увидеть страну-производителя, указана именно Болгария.

Производитель зубной пасты Splat

Напомним, ранее мы писали о том, что недешевое удовольствие в магазине "Varus" оказалось с "сюрпризом".

Теги:
#Россия #Скандал #Зубная паста #Сильпо