Продаются российские товары? Вокруг "Сильпо" разгорелся скандал, но все оказалось не так просто

Многие украинцы были смущены фактом продаж продукции Splat

Покупатели возмутились наличием товаров российского бренда в украинских магазинах. Однако в ходе скандала выяснилась правда о настоящем производителе для нашего рынка.

Свое возмущение высказали пользователи социальной сети Threads. Так, один из пользователей опубликовал пост, где задался вопросом о том, почему в сети супермаркетов "Сильпо" до сих пор продается товар российского производителя. Речь идет о зубной пасте бренда "Splat".

Справка: SPLAT Global (до 2018 года — ООО "Сплат-Косметика") — частная производственно-торговая компания, производящая средства для здоровья, ухода за телом, средства для гигиены полости рта, продукты для ухода за домом, а также косметику. Расположена в России.

"Почему в "Silpo" до сих пор продается российский производитель?", — задается вопросом автор поста.

Зубная паста Splat

В комментариях под постом многие пользователи были обескуражены данным фактом, однако нашлись и те, которые углубились в тему и выяснили, что для украинского рынка данный товар производят в Болгарии.

Комментарии в Threads

Действительно, на одном из украинских маркетплейсов, где можно увидеть страну-производителя, указана именно Болгария.

Производитель зубной пасты Splat

Напомним, ранее мы писали о том, что недешевое удовольствие в магазине "Varus" оказалось с "сюрпризом".