Украинец поймал "рыбу-монстра". Как выглядит необычный улов (фото)
Тело этого вида покрыто не чешуей, а косточковыми жучками
Украинец похвастался в сети необычным уловом. Мужчине удалось поймать настоящего осетра весом до 20 кг.
Об этом рыбак рассказал в Threads. По его словам, поймать рыбу удалось на платном водоеме.
Вероятнее там искусственно разводят осетровые, ведь их довольно трудно найти в диких водоемах. На фото видно, что рыба имеет немалые размеры, возможно даже до 1 м в длину и черную окраску. По словам рыбака, этот улов весил на 19,7 кг.
Заметим, что такие огромные трофейные виды рыбы нельзя убивать или забирать, их выпускают обратно в водоем. Учитывая цвет и особенности тела, можна предположить, что мужчина поймал осетра сибирского.
Для справки
Осетр сибирский – ценная пресноводная рыба семьи осетровых. Взрослые особи могут достигать 2 м в длину и более 200 кг. Осетр имеет веретенообразное тело, медленно растет и живет до 60 лет. Является объектом аквакультуры (выращивается в садах на Днепре).
Этот вид имеет покрытое пятью рядами костных жучек (не чешуей) тело, короткую и тупую голову. В Украине сибирского осетра выращивают в тепловодных хозяйствах, где он быстро растет (половая зрелость в 4-8 лет). Особую ценность имеет не только мясо осетра, но и его черная икра, которая считается одним из самых дорогих деликатесов.
