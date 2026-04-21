Эту "мусорную рыбу" продают в каждом супермаркете Украины: что с ней не так

Тилапия – одна из самых популярных рыб в украинских супермаркетах, привлекающая покупателей низкой ценой и питательностью. Однако ее часто называют "мусорной" из-за сомнительных методов выращивания.

Шеф-повар Уильям Эйк, владелец ресторана Matsu в Южной Калифорнии, в разговоре с The Takeout отметил, что тилапию обычно выращивают в очень плохих условиях и небрежно возделывают. По его словам, это рыба низкого качества, которая не стоит своей цены, какой бы дешевой она ни была.

Импорт из Китая и антисанитария

Больше всего вопросов вызывает тилапия, выращенная в Китае, ведь для удешевления производства рыбу там часто кормят фекалиями скота. Это существенно повышает риск содержания опасных бактерий, которые могут вызвать заболевание у людей. Кроме специфического рациона, для предотвращения моря на фермах активно используются запрещенные антибиотики и пестициды. Отдельной проблемой является то, что тилапия — инвазивный вид, поэтому особи, которые сбегают с ферм во время наводнений, наносят значительный вред местным экосистемам и распространяют болезни.

Почему тилапию иногда истребляют и закапывают

Эта рыба родом из Африки обладает феноменальной способностью к выживанию, поэтому в некоторых регионах мира ее приходится массово уничтожать и буквально закапывать в землю. Она способна существовать практически в любой среде: от чистой реки до грязной канавы или даже горячей лужи. Высокая скорость размножения позволяет только одной паре за несколько лет дать тысячи отпрысков, поскольку рыба нерестится круглый год. Главным "чит-кодом" вида является то, что тилапия вынашивает мальков во рту — при малейшей опасности заботливая мать прячет детей и переносит их в безопасное место, что обеспечивает виду колоссальную выживаемость.

Как найти безопасную альтернативу

Несмотря на все риски, можно найти качественную и экологически чистую тилапию, если обращать внимание на страну происхождения. Специалисты советуют выбирать рыбу из Колумбии, Индонезии или Тайваня, где методы ведения рыбного хозяйства более устойчивы. Еще одним способом убедиться в безопасности продукта является проверка сертификации на упаковке. Надежным подтверждением качества являются отметки от таких организаций, как Aquaculture Stewardship Council (ASC), Global Seafood Alliance (BAP) или Naturland.

