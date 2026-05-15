Зеленка, фекалии и не только: чем бросали в украинских политиков и как обливали (5 самых скандальных случаев)

Подобные эпизоды уже давно стали формой публичной реакции

Проявление недовольства действиями украинских политиков нередко сопровождались инцидентами — от обливания их зелёнкой и другими жидкостями до бросания в этих фигур яиц и других предметов.

Подобное происшествие случилось с мэром Львова Андреем Садовым. В пятницу, 15 мая на площади Рынок прохожий подбежал и вдруг облил городского голову неустановленной жидкостью. Как сообщили в полиции, злоумышленником оказался ​ 46-летний львовянин. Теперь ему грозит штраф или пробационный надзор на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

"Уходил утром на работу — подбежал мужчина и вылил мне на спину ведро грязной жидкости. Это все. Переоделся. Вещи вечером постираю. Это хулиганство, а не покушение", — прокомментировал ситуацию Садовой.

Фото мужчины, который облил Садового, публиковал журналист Виталий Глагола

На фоне инцидента "Телеграф" решил напомнить о похожих случаях, которые происходили с украинскими политиками.

Ляшко облили зеленкой

18 июня 2014 года во Львове перед зданием областной телерадиокомпании неизвестные облили зеленкой депутата Олега Ляшко. В тот вечер он приехал в город, чтобы принять участие в программе "Народный контроль". Когда нардеп подъехал к помещению львовского телевидения, толпа неизвестных молодых людей начала выкрикивать "Ганьба" и требовать, чтобы нардеп вышел к ним.

Однако тот спешил на прямой телеэфир. В момент, когда он поднялся на ступеньки здания, из толпы к нему быстро подошел мужчина в джинсах и черной олимпийке и прыснул ему в лицо зеленкой.

Сам нардеп предполагал, что к выходке могли быть причастны сторонники ВО "Свобода" или же пророссийские активисты.

"Я могу только предполагать кто это: или "свободовцы", или "колорады". Хотя, откуда во Львове могут взяться "колорады"?", — прокомментировал тогда инцидент Ляшко.

После происшествия нардеп отправился на эфир в таком же виде.

Игоря Шурму облили кровью

Инцидент произошел 10 июля 2015 года. Когда львовский депутат от "Оппозиционного блока" Игорь Шурма объявил об открытии своей общественной приемной во Львове, двое представителей общественной организации "Правый сектор" подбежали к политику и облили его свиной кровью из пластиковых бутылок.

Они также выкрикивали "Приемной "Оппозиционного блока" во Львове не будет, "Оппозиционный блок убивает украинцев!".

В ответ Шурма призвал активистов успокоиться и не создавать провокационных ситуаций, которые вследствии могут быть использованы для дискредитации Львова.

В Януковича бросили яйцом

24 сентября 2004 года в город Ивано-Франковск приехал кандидат в президенты Виктор Янукович. И как только политик вышел из автобуса, в него тут же полетело обычное яйцо. Однако реакция на это была неожиданной для всех — Виктор Федорович очень наигранно и театрально начал падать, как будто в него выстрелил снайпер. Его тут же подхватила под руки охрана и утащила в черный бусик, подальше от толпы.

Как оказалось позже, "снайпером" с яйцом был 17-летний студент Дмитрий Романюк. После этого инцидента с яйцом его показывали по всем новостям страны. Была даже информация, что на парня завели дело, однако в итоге это ни к чему не привело.

В Колесниченко бросили фекалиями

В апреле 2013 года в народного депутата от "Партии регионов" Вадима Колесниченко бросили фекалиями на пресс-конференции в Киеве, которая была посвящена проблеме использования языков при создании биометрических паспортов.

Тогда в зал зашла молодая девушка, которая бросила в народного депутата два пакета, содержащих экскременты. Она выкрикнула: "Бандиты уже перешли все границы!".

Депутату удалось уклониться от брошенных в него пакетов. Однако один из них разорвался на стене за его спиной.

После этого девушка выбежала из зала, но ее задержала охрана.

Шевченко облили экскрементами

В июне 2019 года экс-кандидата в президенты и народного депутата Александра Шевченко облили фекалиями в одном из парков Ивано-Франковска.

Ситуацию позже прокомментировали в полиции:

"13 июня в 17:35 поступило сообщение на линию "102", что в сквере Ивано-Франковска неизвестное лицо совершило хулиганские действия против 48-летнего мужчины. Выездом следователи установили, что в 17:00 часов между группой лиц и потерпевшим возник спор, а после этого неизвестный подошел к нему и совершил хулиганские действия, облив его нечистотами. С места происшествия злоумышленник скрылся", – говорится в сообщении ГУ НП Франковщины.

