"Расскажите это оккупантам": Дикий высказался об усилении мобилизации в Киеве

Военнообязанные мужчины должны служить

Обсуждая усиление мобилизационных мероприятий в Киеве, украинцы должны помнить не только о своих правах, но и об обязанностях.

Об этом "Телеграфу" рассказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор НАНЦ Евгений Дикий. По его словам, то, что сотрудники ТЦК опираются на постановление №560 об извещениях по месту жительства или работы, не является чем-то новым или сенсационным.

Отвечая на вопрос, не противоречит ли это ст. 30 Конституции о неприкосновенности жилья Дикий отметил, что украинцы, когда речь идет о Конституции, часто вспоминают о своих правах, но забывают обязанности.

Евгений Дикий

"Я бы советовал рассказать о ст. 30 и неприкосновенности чего-либо — жилья, жизни, имущества — оккупантам на оккупированных территориях. И в общем, Конституция такая интересная штука, которая либо в целом работает, либо в целом не работает. И апеллировать к статье о неприкосновенности жилья для того, чтобы безнаказанно нарушать другую статью этой же Конституции об обязанности защищать свою страну это, мягко говоря, непоследовательно", — говорит ветеран.

Постановление КМУ №560. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Он отмечает: "Правовое государство — это не только права, а комплекс прав и обязанностей, и попытка остаться при правах, игнорируя обязанности, приведет к оккупации этого правового государства другим государством, ни разу не правовым".

