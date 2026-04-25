Українець піймав "рибу-монстра". Як виглядає незвичний улов (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Тіло цього виду вкрите не лускою, а кісточковими жучками
Українець похизувався у мережі незвичним уловом. Чоловіку вдалось піймати справжнього осетра вагою до 20 кг.
Про це рибалка розповів у Threads. За його словами, піймати рибу вдалось на платній водоймі.
Ймовірніше там штучно розводять осетрових, адже їх досить важко знайти в диких водоймах. На фото видно, що риба має чималі розміри, можливо, навіть до 1 м довжини та чорне забарвлення. За словами рибалки, цей улов заважив на 19,7 кг.
Зауважимо, що такі величезні трофейні види риби не можна вбивати чи забирати, їх випускають назад у водойму. Враховуючи колір та особливості тіла, можна припустити, що чоловік піймав осетра сибірського.
Для довідки
Осетер сибірський — цінна прісноводна риба родини осетрових. Дорослі особини можуть досягати 2 м в довжину та понад 200 кг ваги. Осетер має веретеноподібне тіло, повільно росте і живе до 60 років. Є об'єктом аквакультури (вирощується в садках на Дніпрі).
Цей вид має вкрите п'ятьма рядами кісткових жучок (не лускою) тіло, коротку та тупу голову. В Україні сибірського осетра вирощують у тепловодних господарствах, де він швидко росте (статева зрілість у 4-8 років). Особливу цінність має не тільки м'ясо осетра, а й його чорна ікра, яка вважається одним з найдорожчих делікатесів.
