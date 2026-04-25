Українець піймав "рибу-монстра". Як виглядає незвичний улов (фото)

Тіло цього виду вкрите не лускою, а кісточковими жучками

Українець похизувався у мережі незвичним уловом. Чоловіку вдалось піймати справжнього осетра вагою до 20 кг.

Про це рибалка розповів у Threads. За його словами, піймати рибу вдалось на платній водоймі.

Ймовірніше там штучно розводять осетрових, адже їх досить важко знайти в диких водоймах. На фото видно, що риба має чималі розміри, можливо, навіть до 1 м довжини та чорне забарвлення. За словами рибалки, цей улов заважив на 19,7 кг.

Українець піймав осетра

Українець піймав осетра

Українець піймав осетра

Зауважимо, що такі величезні трофейні види риби не можна вбивати чи забирати, їх випускають назад у водойму. Враховуючи колір та особливості тіла, можна припустити, що чоловік піймав осетра сибірського.

Для довідки

Осетер сибірський — цінна прісноводна риба родини осетрових. Дорослі особини можуть досягати 2 м в довжину та понад 200 кг ваги. Осетер має веретеноподібне тіло, повільно росте і живе до 60 років. Є об'єктом аквакультури (вирощується в садках на Дніпрі).

Осетер сибірський

Цей вид має вкрите п'ятьма рядами кісткових жучок (не лускою) тіло, коротку та тупу голову. В Україні сибірського осетра вирощують у тепловодних господарствах, де він швидко росте (статева зрілість у 4-8 років). Особливу цінність має не тільки м'ясо осетра, а й його чорна ікра, яка вважається одним з найдорожчих делікатесів.

Раніше "Телеграф" розповідав, які види риб зустрічаються частіше, а яких майже немає в Україні.