Стейк без ошибок: кулинары рассказали, когда добавлять соль и перец

Эти советы вам понадобятся

Стейк – одно из самых популярных мясных блюд в мире, но даже в его приготовлении остается деталь, вызывающая споры среди кулинаров и домашних поваров: когда именно добавлять соль и перец. От этого этапа зависит не только вкус, но и текстура мяса, в частности, сочность и формирование характерной корочки. В профессиональной среде существует четкое объяснение этого технологического действия, которое помогает добиться стабильного результата. Об этом говорится на threads-странице "culinary_academy_ua".

Кулинары подчеркивают, что соль лучше добавлять заранее — примерно за 30–40 минут до термической обработки. За это время она успевает проникнуть в поверхностные слои мяса, частично расщепляя белковые структуры и способствуя более равномерному распределению вкуса. Одновременно на поверхности образуется легкая подсушка, которая в процессе жарки превращается в аппетитную румяную корочку. Именно этот эффект часто ассоциируется с ресторанным качеством стейка.

В то же время, перец рекомендуют добавлять уже после обжарки. Причина довольно практичная: под действием высокой температуры он может подгорать, приобретая горечь и испорченный аромат. Добавление свежемолотого перца на готовое мясо позволяет сохранить его выразительный аромат и щекотливую пикантность, не влияя на процесс жарки.

Таким образом, кулинарная практика формирует простое правило: соль – до жарки, перец – после. Такой подход позволяет не только лучше контролировать вкус, но и получить стабильный результат вне зависимости от типа сковороды или уровня прожарки. В профессиональной кухне именно эти мелкие технологические детали часто определяют разницу между обычным блюдом и действительно удачным стейком.