Пол чайной ложки – и средства для посуды хватает вдвое дольше: простой лайфхак

Эти советы вам понадобятся

Обычное средство для мытья посуды можно легко "усилить" дома, чтобы она лучше справлялась с жиром и тратилась медленнее. Для этого не нужно покупать ничего дорогого – достаточно нескольких простых ингредиентов, часто уже есть на кухне или в аптечке. Об этом сообщает "Телеграф".

Один из самых популярных вариантов – пищевая сода. Она обладает щелочными свойствами, благодаря чему хорошо расщепляет жир и усиливает действие моющего средства. Если добавить примерно полчайной ложки соды к порции средства, оно становится более эффективным: жир отмывается быстрее, пена получается плотнее, а ощущение "скользкости" после мытья исчезает. Важно лишь убедиться, что в самом средстве нет агрессивных кислот, которые не могут вступать в реакцию с содой.

Еще один полезный компонент – глицерин. Его часто недооценивают, хотя он делает процесс мойки более комфортным. Глицерин помогает средству равномерно распределяться по поверхности, лучше удерживает влагу и одновременно смягчает воздействие на кожу рук. Достаточно буквально нескольких капель, чтобы средство стало более "скользким" и приятным в использовании.

Для свежести и дополнительного эффекта можно добавить эфирное масло цитрусовых. Она придает приятный аромат, создает ощущение чистоты и обладает легкими антимикробными свойствами. Обычно достаточно нескольких капель, чтобы обычная мойка посуды стала более приятной и ароматной.

Такие простые добавки позволяют не только улучшить эффективность средства, но и снизить его расход. В результате тот же объем моющего служит длиннее, а посуда отмывается быстрее и легче.