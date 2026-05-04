Стейк без помилок: кулінари розповіли, коли додавати сіль і перець

Ці поради вам знадобляться

Стейк — одна з найпопулярніших м’ясних страв у світі, але навіть у його приготуванні залишається деталь, яка викликає суперечки серед кулінарів і домашніх кухарів: коли саме додавати сіль і перець. Від цього етапу залежить не лише смак, а й текстура м’яса, зокрема соковитість і формування характерної скоринки. У професійному середовищі існує чітке пояснення цієї технологічної дії, яке допомагає досягти стабільного результату. Про це йдеться на threads-сторінці "culinary_academy_ua".

Кулінари наголошують, що сіль найкраще додавати заздалегідь — приблизно за 30–40 хвилин до термічної обробки. За цей час вона встигає проникнути в поверхневі шари м’яса, частково розщеплюючи білкові структури та сприяючи рівномірнішому розподілу смаку. Одночасно на поверхні утворюється легке підсушування, яке в процесі смаження перетворюється на апетитну рум’яну скоринку. Саме цей ефект часто асоціюється з ресторанною якістю стейка.

Водночас перець рекомендують додавати вже після обсмаження. Причина доволі практична: під дією високої температури він може підгоряти, набуваючи гіркоти та зіпсованого аромату. Додавання свіжомеленого перцю на готове м’ясо дозволяє зберегти його виразний аромат і делікатну пікантність, не впливаючи на процес смаження.

Таким чином, кулінарна практика формує просте правило: сіль — до смаження, перець — після. Такий підхід дозволяє не лише краще контролювати смак, а й отримати стабільний результат незалежно від типу сковороди чи рівня прожарки. У професійній кухні саме ці дрібні технологічні деталі часто визначають різницю між звичайною стравою та справді вдалим стейком.