Забудьте про плитку в ванной и на кухне: в мире новый тренд (видео)
Новый материал экономит время и деньги
Плиточное покрытие в ванных и на кухнях по всему миру уходит в прошлое. В 2026 году стремительно набирает популярность новый тренд, который подкупает своей практичностью и внешним видом.
Об этом сообщает сайт Okdiario. Речь идет об отделочном материале под названием микроцемент.
Справка: микроцемент — это высокопрочное декоративное покрытие на основе цемента, полимеров и кварца, наносимое сверхтонким слоем (2-3 мм).
В материале указывается, что одна из главных характеристик микроцемента заключается в том, что он наносится очень тонкими слоями непосредственно на существующие поверхности, такие как плитка. Это позволяет значительно сэкономить время и деньги при ремонте. Но помимо технических аспектов, настоящим двигателем распространения этого материала является его эстетическая привлекательность: он предлагает непрерывную, бесшовную поверхность, создавая ощущение простора и современности.
Благодаря своей универсальности, микроцемент можно наносить на полы, стены, столешницы и даже раковины, в самых разных цветах и формах.
