Забудьте про плитку у ванній та на кухні: у світі новий тренд (відео)

Новий матеріал економить час та гроші

Плиткове покриття у ванних кімнатах і кухнях по всьому світу йде в минуле. У 2026 році стрімко набирає популярності новий тренд, який підкуповує своєю практичністю та зовнішнім виглядом.

Про це повідомляє сайт Okdiario. Йдеться про оздоблювальний матеріал під назвою мікроцемент.

Довідка: мікроцемент — це високоміцне декоративне покриття на основі цементу, полімерів і кварцу, що наноситься надтонким шаром (2-3 мм).

У матеріалі зазначається, що одна з головних характеристик мікроцементу полягає в тому, що він наноситься дуже тонкими шарами безпосередньо на існуючі поверхні, такі як плитка. Це дозволяє значно заощадити час та гроші при ремонті. Але, крім технічних аспектів, справжнім двигуном поширення цього матеріалу є його естетична привабливість: він пропонує безперервну, безшовну поверхню, створюючи відчуття простору та сучасності.

Завдяки своїй універсальності, мікроцемент можна наносити на підлоги, стіни, стільниці і навіть раковини, в різних кольорах і формах.

