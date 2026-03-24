Один прием — и комната преобразится: как модно повесить шторы в 2026

Можно выйти за пределы правил и создать нестандартный декор, который будет выглядеть стильно и современно

В 2026 году в дизайне интерьера появился новый тренд — шторы теперь используют не только на окнах. Такой подход может понравиться многим, ведь он позволяет обновить облик комнаты без дорогостоящего ремонта.

В издании "House Digest" отмечают, что шторы можно использовать не только на окнах, но и в качестве декора для стен, создавая акцент даже без использования обоев.

Поскольку шторы доступны в большом количестве цветов и узоров, они открывают широкие возможности для стильных дизайнерских решений. Яркая акцентная стена станет удачным выбором для большинства домов, ведь насыщенные цвета и узоры способны создать сильный визуальный эффект даже в небольшом помещении. В то же время светлые оттенки визуально расширяют комнату, тогда как темные — наоборот, делают ее более уютной.

Важно и то, что такой декор очень гибкий. Если выбранный вариант вам надоест, его легко изменить, просто заменив штору на другую.

Дизайнеры назвали новый способ оформления стен

Почему дизайнеры выбирают ткань на стенах

Она придает комнате уют, делает ее визуально теплее и "живее". Кроме того, плотная ткань может частично поглощать шум, поэтому в комнате становится тише, как написали в "РадиоТреке".

Дизайнеры советуют тщательно подбирать ткань: можно выбрать вариант в цветах интерьера, чтобы создать спокойную атмосферу, или создать контраст и выделить стену. Перед окончательным выбором стоит прикрепить образец ткани и посмотреть, как он смотрится при разном освещении. Важно не перегружать пространство — достаточно одного яркого элемента.

Кроме того, новые системы позволяют устанавливать автоматические механизмы, благодаря которым ткань можно открывать или закрывать одним нажатием. В результате стена становится более функциональной и удобной в использовании. Впрочем, также можно использовать обычный карниз и скрыть его за потолочной конструкцией.

Шторы на стене сделают интерьер более уютным

Сколько стоят шторы и механизм

Примерные цены на шторы (за комплект/изделие) в интернет-магазинах:

Жаккардовые/Лен (комплект): 600 – 900 грн.

600 – 900 грн. Блэкаут (солнцезащитные): 1000 – 1500 грн.

1000 – 1500 грн. Тюль (отдельно): 300 – 700 грн за гардину.

300 – 700 грн за гардину. Итальянские шторы (эксклюзив): 5000 – 40000 грн

В то же время стоимость карнизов и автоматических механизмов такова:

Бюджетные механизмы (mini, комплекты): 59 – 150 грн (например, Rollotex Besta или фиксаторы с леской).

59 – 150 грн (например, Rollotex Besta или фиксаторы с леской). Стандартные механизмы (d25 мм): 150 – 300 грн (например Gardinia).

150 – 300 грн (например Gardinia). Специальные/прочные механизмы: от 300 до 2000 грн (например, большие или черные комплекты).

от 300 до 2000 грн (например, большие или черные комплекты). Бюджетные моторы (Zigbee/WiFi): от 1300 до 5200 грн (Aqara, Moes).

от 1300 до 5200 грн (Aqara, Moes). Автоматические карнизы в сборе (китайские аналоги): от 6500-8900 грн (Dooya).

от 6500-8900 грн (Dooya). Премиум автоматика (Франция/Европа): от 13400 до 28500 грн (Forest, Somfy).

от 13400 до 28500 грн (Forest, Somfy). Пульты управления: от 1800 до 3800 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как товарами из "Авроры" можно сделать бюджетный ремонт дома.