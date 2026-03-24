Один прием — и комната преобразится: как модно повесить шторы в 2026

Марина Бондаренко
Ремонт дома Новость обновлена 24 марта 2026, 14:41
Ремонт дома. Фото Коллаж "Телеграфа"

Можно выйти за пределы правил и создать нестандартный декор, который будет выглядеть стильно и современно

В 2026 году в дизайне интерьера появился новый тренд — шторы теперь используют не только на окнах. Такой подход может понравиться многим, ведь он позволяет обновить облик комнаты без дорогостоящего ремонта.

В издании "House Digest" отмечают, что шторы можно использовать не только на окнах, но и в качестве декора для стен, создавая акцент даже без использования обоев.

Поскольку шторы доступны в большом количестве цветов и узоров, они открывают широкие возможности для стильных дизайнерских решений. Яркая акцентная стена станет удачным выбором для большинства домов, ведь насыщенные цвета и узоры способны создать сильный визуальный эффект даже в небольшом помещении. В то же время светлые оттенки визуально расширяют комнату, тогда как темные — наоборот, делают ее более уютной.

Важно и то, что такой декор очень гибкий. Если выбранный вариант вам надоест, его легко изменить, просто заменив штору на другую.

Шторы можно повесить на стену и сделать на ней хороший акцент
Дизайнеры назвали новый способ оформления стен

Почему дизайнеры выбирают ткань на стенах

Она придает комнате уют, делает ее визуально теплее и "живее". Кроме того, плотная ткань может частично поглощать шум, поэтому в комнате становится тише, как написали в "РадиоТреке".

Дизайнеры советуют тщательно подбирать ткань: можно выбрать вариант в цветах интерьера, чтобы создать спокойную атмосферу, или создать контраст и выделить стену. Перед окончательным выбором стоит прикрепить образец ткани и посмотреть, как он смотрится при разном освещении. Важно не перегружать пространство — достаточно одного яркого элемента.

Кроме того, новые системы позволяют устанавливать автоматические механизмы, благодаря которым ткань можно открывать или закрывать одним нажатием. В результате стена становится более функциональной и удобной в использовании. Впрочем, также можно использовать обычный карниз и скрыть его за потолочной конструкцией.

Шторы на стене сделают интерьер более уютным

Сколько стоят шторы и механизм

Примерные цены на шторы (за комплект/изделие) в интернет-магазинах:

  • Жаккардовые/Лен (комплект): 600 – 900 грн.
  • Блэкаут (солнцезащитные): 1000 – 1500 грн.
  • Тюль (отдельно): 300 – 700 грн за гардину.
  • Итальянские шторы (эксклюзив): 5000 – 40000 грн

В то же время стоимость карнизов и автоматических механизмов такова:

  • Бюджетные механизмы (mini, комплекты): 59 – 150 грн (например, Rollotex Besta или фиксаторы с леской).
  • Стандартные механизмы (d25 мм): 150 – 300 грн (например Gardinia).
  • Специальные/прочные механизмы: от 300 до 2000 грн (например, большие или черные комплекты).
  • Бюджетные моторы (Zigbee/WiFi): от 1300 до 5200 грн (Aqara, Moes).
  • Автоматические карнизы в сборе (китайские аналоги): от 6500-8900 грн (Dooya).
  • Премиум автоматика (Франция/Европа): от 13400 до 28500 грн (Forest, Somfy).
  • Пульты управления: от 1800 до 3800 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как товарами из "Авроры" можно сделать бюджетный ремонт дома.

