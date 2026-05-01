Шторы больше не актуальны: какой тренд захватит интерьер в 2026

Эта солнцезащитная система экономит пространство и легко очищается

Привычный элемент интерьера, десятилетиями находившийся почти в каждом доме, постепенно начинает исчезать из современных квартир. Ему на смену приходит другое решение, которое выглядит проще, занимает меньше места и меняет представление об оформлении окон.

Речь идет о рулонных шторах. Детальнее о них и их преимуществах написали в "Оkdiario".

Почему шторы уступают рулонным системам

Главная причина популярности – практичность. Рулонные шторы выглядят минималистичным и хорошо подходят для современных интерьеров. Они позволяют легко регулировать свет: от легкого затемнения до полной блокировки. Есть также варианты "день-ночь", которые дают больше контроля над освещением.

Кассетные рулонные шторы. Фото: Васант

Роллеты день-ночь. Фото: day-night

Еще одно преимущество – экономия пространства. Такие системы практически не занимают места и подходят даже для маленьких комнат. Установка обычно проста, а уход не требует много усилий – достаточно протереть поверхность.

Также рулонные шторы часто дешевле классических вариантов и дольше сохраняют красивый вид. Они устойчивы к солнцу и пыли, поэтому служат дольше без потери качества.

Несмотря на это, обычные шторы полностью не исчезают, но их все чаще заменяют в современных интерьерах более простыми и функциональными решениями.

