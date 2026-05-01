Из-за одного момента в детстве: почему мужчины из 60-70-х сдерживают слезы

Марина Бондаренко
Мужчина скучает. Фото Коллаж "Телеграфа"

Впоследствии им очень тяжело переживать свои эмоции во взрослом возрасте

Психологи объясняют, что многие взрослые мужчины, которые не плачут, усвоили такую модель поведения ещё в детстве — после ситуаций, когда их эмоции подвергались критике или пренебрежению со стороны близких.

Профессор психологии Ад Вингерхутс отмечает, как написали в vegoutmag, что после сильного эмоционального потрясения человек может частично или полностью утратить способность плакать. Особенно это касается случаев, когда негативная реакция исходит от тех, кому ребенок доверяет — родителей, родственников или авторитетных взрослых.

Семейный терапевт Каролина Патаки добавляет, что во многих культурах эмоциональность у мужчин до сих пор воспринимается как слабость. Поэтому ребят с детства приучают сдерживать свои чувства, чтобы соответствовать ожиданиям общества.

Почему мужчины очень редко плачут
Мужчина плачет. Фото: сгенерированное искусственным интеллектом

Специалисты также отмечают, что угнетение эмоций влияет шире, чем кажется. Человеку становится сложнее не только плакать, но и полноценно испытывать другие эмоции – радость, близость, сопереживание.

В то же время психологи подчеркивают, что это состояние не необратимо. Благодаря терапии, работе над собой или другим способам, люди могут постепенно восстановить способность открыто испытывать и выражать эмоции.

