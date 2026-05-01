Из-за одного момента в детстве: почему мужчины из 60-70-х сдерживают слезы

Впоследствии им очень тяжело переживать свои эмоции во взрослом возрасте

Психологи объясняют, что многие взрослые мужчины, которые не плачут, усвоили такую модель поведения ещё в детстве — после ситуаций, когда их эмоции подвергались критике или пренебрежению со стороны близких.

Профессор психологии Ад Вингерхутс отмечает, как написали в vegoutmag, что после сильного эмоционального потрясения человек может частично или полностью утратить способность плакать. Особенно это касается случаев, когда негативная реакция исходит от тех, кому ребенок доверяет — родителей, родственников или авторитетных взрослых.

Семейный терапевт Каролина Патаки добавляет, что во многих культурах эмоциональность у мужчин до сих пор воспринимается как слабость. Поэтому ребят с детства приучают сдерживать свои чувства, чтобы соответствовать ожиданиям общества.

Специалисты также отмечают, что угнетение эмоций влияет шире, чем кажется. Человеку становится сложнее не только плакать, но и полноценно испытывать другие эмоции – радость, близость, сопереживание.

В то же время психологи подчеркивают, что это состояние не необратимо. Благодаря терапии, работе над собой или другим способам, люди могут постепенно восстановить способность открыто испытывать и выражать эмоции.

