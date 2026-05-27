Paralives — "убийца" The Sims 4? Чем новый симулятор жизни увлек геймеров

Сейчас игра еще дорабатывается

Новая игра симулятора жизни Paralives стала одним из крупнейших конкурентов для Sims 4. Ведь она не просто воплотила желание пользователей, а дала им больше свободы.

"Телеграф" расскажет, что предлагает Paralives и сколько стоит. Заметим, что выхода игры ждали более семи лет и появилась она 25 мая 2026 года.

Хотя Paralives и The Sims 4 схожи по жанру, ведь это симуляторы жизни, они имеют немало отличий. Так,

Paralives предлагает:

Открытый мир без экранов загрузки между участками;

Строительство без жесткой сетки – можно создавать кривые стены, ставить мебель как угодно;

Расширенное редактирование персонажей можно изменять рост, параметры, цвет кожи и т.п.;

Настроить цвета мебели, ее текстуры и т.п.;

Есть встроенная поддержка.

Paralives

The Sims 4 предлагает:

Отдельные локации нужно дополнительно загружать;

Все строительство привязано к сетке;

Ограниченное редактирование персонажей, например, нельзя изменить рост;

Смена текстуры или цвета мебели отсутствует;

Есть мод-сообщество.

The Sims 4

Фактически, Paralives исправило все, что просили фанаты Sims исправить в этой игре. К слову, в своей рекламе новый симулятор жизни как раз и делает уклон на свободе выбора: будь это стены в доме или рост персонажа.

Впрочем, следует понимать, что Paralives на раннем этапе, поэтому некоторые системы еще не дорабатываются. В частности, поведение персонажей, автономность или анимация. Выходит, что Paralives — это о "строй и создавай как хочешь", а The Sims 4 — о "больше готового контента здесь и сейчас".

Фото из Paralives

Сколько стоит Paralives и на чем можно играть

В настоящее время Paralives стоит $39.99, но это ранний доступ в Steam. Цена может изменяться в зависимости от страны и курса валюты. Кроме того, разработчики уже предупредили, что полная и доработанная версия может стоить дороже.

Сколько стоит Paralives

Из вариантов на чем можно играть только два: PC (Windows 10/11) и Mac (Apple Silicon/M-серия). Разработчики не анонсировали для ранней версии PlayStation, Xbox или мобильных телефонов. Впрочем, когда выйдет полная версия Paralives, это может измениться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли пробовать новые вкусы мороженого от известного производителя, которые появились в "Сільпо".