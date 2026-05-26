Активная фаза войны закончится в 2026? Портников объяснил, что может быть на самом деле

Возможны промежуточные договоренности

Возможное завершение активной фазы войны осенью 2026 года может означать не полное окончание беовых действий на фронте, а их постепенное снижение и переход к более спокойному режиму с частичными перемириями.

Такое мнение высказал известный украинский журналист и публицист Виталий Портников в интервью для "КШГУ Media". Он прокомментировал громкое заявление президента Владимира Зеленского, в котором он допустил возможность завершения горячей фазы войны уже в ноябре 2026 года.

"Мы не знаем, на какую информацию опирается Владимир Зеленский. Возможно, он опирается на более проверенную информацию, чем та, которую мы знаем. И чем то, что происходит во время ее публичных обсуждений", — отметил Портников.

Он объясняет, что завершение активной фазы войны — это не обязательно полный мир, а скорее снижение интенсивности боевых действий.

"Давайте представим себе, что эта война может затухать. Не сразу, а постепенно. Войска остаются в зоне столкновения, но оглашается условное энергетическое перемирие. Обе страны перестают стрелять по территории, где не совершаются боевые действия", — сказал эксперт.

Портников акцентирует, что война уже пришла на территорию России и каждый удар по ней точно не отвечает интересам российского главы Владимира Путина и его режима. Тогда как сама Россия может рассчитывать на постепенное достижение целей на фронте. В таком случае могут появляться основания для частичных договорённостей.

Виталий Портников.

"Это не мир. Это затухание активной фазы войны. А может быть наоборот — прекращение огня по линии разведения войск, но нет договоренности об отказе от ракетных и дроновых ударов. Могут быть разные формы договоренности такого типа, промежуточные", — объясняет журналист.

Он также допускает, что Москва может рассчитывать на военное давление через удары, но в условиях "килл-зон" и насыщенного фронта практическая эффективность этих действий снижается.

"То есть этот вопрос, я бы сказал, риторический, что такое активная фаза и в каком виде она может через полгода закончиться. Но то, что война может гаснуть, это факт", — подытожил публицист.

Сценарий снижения интенсивности войны.

