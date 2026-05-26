Мир говорит о "леднике Судного дня": что на самом деле происходит и чего ждать Украине

Ледяной покров в части Антарктиды может исчезнуть уже через несколько столетий

Ледник Туэйтса в Антарктиде, более известный как "ледник Судного дня", продолжает таять, запуская процессы планетарного масштаба. Его разрушение угрожает перекроить карту мира: под воду могут частично уйти мегаполисы, а отголоски этого климатического сдвига докатяться даже до Украины.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала океанолог Национального антарктического научного центра Наталья Дикул.

Что такое ледник "Судного дня"

Ледник Туэйтса находится в море Амундсена (Западная Антарктида) и известен своим быстрым движением и угрозой увеличения уровня мирового океана. Площадь ледяного "монстра" составляет 120 000 квадратных километров (примерно как Болгария или 4 Бельгии).

Опасность полного разрушения и таяния ледника, по словам Дикул, состоит в том, что данные процессы способны поднять уровень моря примерно на 0,65 метра. Его современное таяние уже ответственно за 4% от всего текущего роста уровня моря.

"Опасность также заключается в том, что таяние ледника открывает каналы для захода теплой воды внутрь континента и ускоряет таяние относительно стабильной восточной части", — объяснила океанолог.

Ледник Судного дня. Фото - Википедия

Что сейчас происходит с "ледяной глыбой"

На данный момент, по словам ученой, ледник продолжает таять, и не только сверху из-за осадков и потеплений, но и снизу, когда теплые воды подмывают его основание.

"Такие теплые массы могут быть в составе постоянных течений или высокодинамических вихрей на глубине 200-300 м.", — рассказывает Дикул.

Наталья Дикул

Океанолог отмечает, что, согласно разным прогнозам, ледяной покров в его части Антарктиды может исчезнуть уже через несколько столетий.

Что будет с миром и Украиной после его разрушения

От подъема уровня моря, объясняет Дикул, могут пострадать страны на различных континентах, например, Индия, Америка, Россия и другие. В частности, под воду может уйти часть Нью-Йорка (США) и Санкт-Петербург (Россия).

До Украины же, по словам океанолога, могут дойти лишь отголоски планетарных процессов из-за того, что наша страна находится в почти закрытом бассейне.

"Через тоненькое горлышко Босфора (пролив в Турци) пройдет какое-то количество воды", — прогнозирует Дикул.

Однако, добавляет океанолог, таяние ледника также может изменить уровень приливов и отливов и замедлить Антарктическое циркумполярное течение.

"Это повлияет на температурные режимы на планете и уменьшение поглощения тепла океаном, перенос питательных веществ и поддержание стабильных условий для фитопланктона и криля. Теплая Антарктида — меньше ледового покрова — снова ускорение таяния ледника", — объяснила собеседница.

Почему о леднике снова заговорили

В конце 2025 года появились новости о том, что "ледник Судного дня" сейчас испытывает ускоренное разрушение из-за подмывания теплыми океаническими течениями и ледниковых землетрясений. К тому же возросший интерес, по мнению ученой, может быть также вызван и окончанием проекта Thwaites Glacier, который исследовал опасный ледник.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Волыни есть озеро с кристально чистой водой, где "обитают" русалки.