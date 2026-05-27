Почему нам кажется, что змей в Украине стало больше: названа интересная причина

Эксперт рассказал, что стоит за всплеском сообщений о встречах с дикой фауной

В последние годы в Украине все чаще можно встретить сообщения о змеях в социальных сетях. Складывается впечатление, что их популяция, включая такие виды, как медянка обыкновенная, заметно выросла. Однако речь может идти вовсе не о реальном увеличении численности рептилий.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак. По его словам, ключевую роль в этом эффекте играет именно численность упоминаний о змеях в соцсетях.

То есть, любое необчное явление, к примеру, змея на тропинке, дороге, в людном месте, в огороде, мгновенно фиксируется на фото или видео и публикуется в интернете. Таким образом, мы стали намного чаще узнавать о змеях.

"В последние годы можно сказать, что даже численность такого вида, как медянка обыкновенная, повышается. Но это очень сильно коррелирует с развитием смартфонов, социальных сетей, где можно делиться своими находками. И получается так, что увеличивается не численность змей, да, а численность сообщений о змее", — отметил собеседник.

Алексей Марущак

Какие змеи водятся в Украине

Вот основные виды змей в стране:

Гадюка обыкновенная

Гадюка Никольского

Гадюка степная

Уж обыкновенный

Уж водяной

Медянка обыкновенная

Полоз каспийский

Полоз леопардовый

Полоз палласов

Полоз узорчатый

Полоз эскулапов

Какие есть змеи в Украине. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Из них три вида являются ядовитыми:

Гадюка обыкновенная (Vipera berus) — самая распространенная ядовитая змея в Украине, встречается в Полесье, Карпатах и в лесостепной зоне. Имеет характерную зигзагообразную полосу на спине.

— самая распространенная ядовитая змея в Украине, встречается в Полесье, Карпатах и в лесостепной зоне. Имеет характерную зигзагообразную полосу на спине. Гадюка степная (Vipera ursinii) — редкая, занесенная в Красную книгу Украины. Встречается преимущественно в степной зоне, в частности, в заповедниках юга Украины. Также имеет зигзагообразную полосу.

— редкая, занесенная в Красную книгу Украины. Встречается преимущественно в степной зоне, в частности, в заповедниках юга Украины. Также имеет зигзагообразную полосу. Гадюка Никольского (Vipera nikolskii) — живет на северо-востоке Украины в лесостепи. Занесен в Красную книгу. Темная почти черная змея.

Ядовитые змеи в Украине. Инфографика: Министерство здравоохранения Украины

При этом, уж и гадюка похожи по внешнему виду, и именно из-за этого их чаще всего путают. Однако их можно различить, если знать несколько признаков.

Как отличить ужа от гадюки. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

