Почему нам кажется, что змей в Украине стало больше: названа интересная причина

Анастасия Мокрик ,
Рост внимания к пресмыкающимся вырос. Фото Колаж "Телеграфа"

Эксперт рассказал, что стоит за всплеском сообщений о встречах с дикой фауной

В последние годы в Украине все чаще можно встретить сообщения о змеях в социальных сетях. Складывается впечатление, что их популяция, включая такие виды, как медянка обыкновенная, заметно выросла. Однако речь может идти вовсе не о реальном увеличении численности рептилий.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак. По его словам, ключевую роль в этом эффекте играет именно численность упоминаний о змеях в соцсетях.

То есть, любое необчное явление, к примеру, змея на тропинке, дороге, в людном месте, в огороде, мгновенно фиксируется на фото или видео и публикуется в интернете. Таким образом, мы стали намного чаще узнавать о змеях.

"В последние годы можно сказать, что даже численность такого вида, как медянка обыкновенная, повышается. Но это очень сильно коррелирует с развитием смартфонов, социальных сетей, где можно делиться своими находками. И получается так, что увеличивается не численность змей, да, а численность сообщений о змее", — отметил собеседник.

Какие змеи водятся в Украине

Вот основные виды змей в стране:

  • Гадюка обыкновенная
  • Гадюка Никольского
  • Гадюка степная
  • Уж обыкновенный
  • Уж водяной
  • Медянка обыкновенная
  • Полоз каспийский
  • Полоз леопардовый
  • Полоз палласов
  • Полоз узорчатый
  • Полоз эскулапов
Какие есть змеи в Украине. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Из них три вида являются ядовитыми:

  • Гадюка обыкновенная (Vipera berus) — самая распространенная ядовитая змея в Украине, встречается в Полесье, Карпатах и в лесостепной зоне. Имеет характерную зигзагообразную полосу на спине.
  • Гадюка степная (Vipera ursinii) — редкая, занесенная в Красную книгу Украины. Встречается преимущественно в степной зоне, в частности, в заповедниках юга Украины. Также имеет зигзагообразную полосу.
  • Гадюка Никольского (Vipera nikolskii) — живет на северо-востоке Украины в лесостепи. Занесен в Красную книгу. Темная почти черная змея.
Ядовитые змеи в Украине. Инфографика: Министерство здравоохранения Украины

При этом, уж и гадюка похожи по внешнему виду, и именно из-за этого их чаще всего путают. Однако их можно различить, если знать несколько признаков.

Как отличить ужа от гадюки. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

