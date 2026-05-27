В "Сильпо" заметили продукт с только 7 калориями: что это за экзотика (видео)

Этот продукт содержит клетчатку и популярен в мексиканской кухне

В Украине продается продукт, в котором всего 7 калорий на 100 граммов. Его нашли в сети "Сільпо" и он очень необычен для Украины – это кактус.

Консервированный кактус показала в своем видео в Тиктоке Ирина, более известная как healthy_rec, позиционирующая себя как врач-диетолог. Она акцентировала, что это твердый продукт, который нужно жевать и содержит клетчатку.

Калорийность консервированного кактуса, заявленная на упаковке – 6,8 килокалорий на 100 граммов. В составе 51% кактуса, вода, уксус, лук, соль, перец чили Серано, кориандр, сахар.

"Мы здесь видим 1 грамм пищевых волокон. Поэтому в качестве разнообразия можно добавить его в салат или положить как клетчатку", — говорит автор и отмечает — в Мексике кактус это типичный продукт.

Заметим, по данным на сайте магазина, кактус есть – не только малокалорийно, но и дорого. Одна такая банка стоит 299 грн и весит 794 грамма. На упаковке указано, что масса основного продукта — 440 граммов и его добавляют в салаты, омлеты, супы, пиццу и мексиканские блюда вроде тако.

