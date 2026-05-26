В Украине могут обязать привязывать SIM-карты к паспортам: кто рискует остаться без связи

В стране обсуждают инициативу, которая способная перестроить систему мобильной идентификации

В случае введения обязательной привязки SIM-карт операторов "Киевстара", lifecell и Vodafone, ряд абонентов может остаться вовсе без связи. Однако в обозримой перспективе таких изменений ждать не стоит.

Об этом рассказал телеком-аналитик Александр Глущенко в комментарии OBOZ.UA. По его словам, данное решение может быть исключительно политическим и без каких-либо попыток договориться с компаниями.

"Операторы будут пытаться противодействовать принятию этого решения, поэтому это решение может быть только политическим. А оно потому и политическое – что никто не слушает, насколько и кому это дискомфортно", – отметил эксперт.

Решение об обязательной привязке могут принять в том случае, если в действительности будет доказана необходимость такого шага. То есть, если инициатива снизит интенсивность и возможность использования вражеских БПЛА в Украине.

"Тогда такое решение будет. И будут хотеть этого или нет, а операторы будут вынуждены его выполнять", – резюмировал Глущенко.

Привязка сим-карт к паспортам - как это работает. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Сам эксперт считает, что необходимость в привязке есть, так как россияне используют разные каналы связи, среди которых – SIM-карты. Причем не только украинских, но и зарубежных операторов.

"Сейчас в Украине большой парк анонимных SIM-карт, которые по факту не привязаны к конкретному лицу. То есть, человек купил, попользовался (в т.ч., возможно, для каких-то незаконных действий), – выбросил карту в мусорку – и ищи ветра в поле", – рассказал Глущенко.

Александр Глущенко

При этом, риск может снизить при вязка мобильных номеров к конкретным лицам, поскольку тогда враг не сможет получить к ним прямого доступа. Кроме того, если кто-то из украинцев решит помочь россиянам и передаст им свою "симку", правоохранители легко вычислят этого человека.

Почему есть риск остаться без связи

Если решение "паспортизации" SIM-карт будет принято, оно будет касаться абсолютно всех "симок", а не только новых. То есть, те сим-карты, которые сейчас есть у украинцев, также придется привязывать к паспорту.

В противном случае, абоненты, которые не выполнят привязку, рискуют остаться без связи.

"Если "симка" не будет идентифицирована, – у нее будет выключаться передача данных", – пояснил Глущенко.

Как сим-карты используются в дронах. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

