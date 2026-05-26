Суд поставил точку в деле Дубневича о хищении 93 млн грн "Укрзализныци": что о нем известно

Продукция проходила через цепочку посредников с ростом цены на каждом этапе

Высший антикоррупционный суд Украины закрыл уголовное производство против фигурантов по делу о завладении 93 млн гривен "Укрзализныци". В их числе: народный депутат Ярослав Дубневич, первый заместитель начальника филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" и руководитель ПАО "Днепропетровский стрелочный завод".

Согласно информации пресс-службы ВАКС, дело закрыто в связи с истечением срока досудебного расследования после уведомления о подозрении. В этом материале "Телеграф" рассказывает подробности.

По данным следствия, группа должностных лиц Центра обеспечения производства ПАО "Укрзализныця" в сговоре с нардепом организовали коррупционную схему, по которой в течение 2015-2017 годов предприятие переплатило за поставку товаров более 93 млн грн.

В январе 2019 года семи лицам, замешанным в этой схеме, сообщили о подозрении. В феврале задержали и сообщили о подозрении еще одному участнику — бывшему заместителю руководителя Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". В октябре 2019 года круг подозреваемых пополнил народный депутат.

В 2020 году в НАБУ сообщили, что по данным следствия, нардеп вместе еще с восемью лицами организовал схему, в результате которой Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в течение декабря 2015 – марта 2017 гг. осуществил процедуру закупки стрелочной продукции по существенно завышенным ценам.

Производителем данной продукции в Украине является только одно предприятие — ПАО "Днепропетровский стрелочный завод". Однако "Укрзализныця" не приобрела ее напрямую, а воспользовалась услугами двух звеньев посредников (ООО "Арго", "Корпорация КРТ"). Было установлено, что бенефициарным владельцем одной из компаний был народный депутат Ярослава Дубневич.

Кто такой Ярослав Дубневич. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Цена продукции росла на каждом этапе посредничества:

"Днепропетровский стрелочный завод" продал продукцию "Корпорации КРТ" за 525,9 млн. грн.,

"Корпорация КРТ" продала ее компании "АРГО" за 631,4 млн. грн.

На самом же деле продукция была доставлена ​​"Укрзализныце" непосредственно от завода-производителя.

В результате филиалу "ЦЗО" ПАО "Укрзализныця" было нанесено 93,28 млн грн убытков. Незаконно полученные деньги участники схемы распределили между собой.

Дело о 93 млн грн. Инфографика: Hromadske

По мнению следствия, организатором схемы, предположительно, является нардеп Дубневич. Согласно данным детективов, как председатель комитета Верховной Рады по транспорту, он якобы организовал и создал условия для закупки элементов пути за счет средств предприятия УЗ с нарушением законной процедуры, по завышенным ценам.

2 ноября 2023 года Киевский апелляционный суд объявил в международный розыск нардепа Ярослава Дубневича.

Также к нему был применен заочный арест по другому делу – по подозрению в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд. грн. и легализации незаконно полученной прибыли.

Ярослав Дубневич. Фото: Facebook

26 мая 2026 года ВАКС закрыл дело. Как сообщает Transparency International Ukraine, данное дело уже не впервые закрывают. Так, в сентябре 2022 года ВАКС уже закрывал его по аналогичному основанию. Однако в мае 2023 года Апелляционная палата ВАКС отменила это решение и вернула дело суду в первую инстанцию.

По этому делу сработал механизм закрытия из-за "истечения сроков".

Почему закрыли дело. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, апелляция отказалась разбираться по существу по делу Богуслаева.