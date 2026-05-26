Суд поставил точку в деле Дубневича о хищении 93 млн грн "Укрзализныци": что о нем известно
Продукция проходила через цепочку посредников с ростом цены на каждом этапе
Высший антикоррупционный суд Украины закрыл уголовное производство против фигурантов по делу о завладении 93 млн гривен "Укрзализныци". В их числе: народный депутат Ярослав Дубневич, первый заместитель начальника филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" и руководитель ПАО "Днепропетровский стрелочный завод".
Согласно информации пресс-службы ВАКС, дело закрыто в связи с истечением срока досудебного расследования после уведомления о подозрении. В этом материале "Телеграф" рассказывает подробности.
По данным следствия, группа должностных лиц Центра обеспечения производства ПАО "Укрзализныця" в сговоре с нардепом организовали коррупционную схему, по которой в течение 2015-2017 годов предприятие переплатило за поставку товаров более 93 млн грн.
В январе 2019 года семи лицам, замешанным в этой схеме, сообщили о подозрении. В феврале задержали и сообщили о подозрении еще одному участнику — бывшему заместителю руководителя Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". В октябре 2019 года круг подозреваемых пополнил народный депутат.
В 2020 году в НАБУ сообщили, что по данным следствия, нардеп вместе еще с восемью лицами организовал схему, в результате которой Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в течение декабря 2015 – марта 2017 гг. осуществил процедуру закупки стрелочной продукции по существенно завышенным ценам.
Производителем данной продукции в Украине является только одно предприятие — ПАО "Днепропетровский стрелочный завод". Однако "Укрзализныця" не приобрела ее напрямую, а воспользовалась услугами двух звеньев посредников (ООО "Арго", "Корпорация КРТ"). Было установлено, что бенефициарным владельцем одной из компаний был народный депутат Ярослава Дубневич.
Цена продукции росла на каждом этапе посредничества:
- "Днепропетровский стрелочный завод" продал продукцию "Корпорации КРТ" за 525,9 млн. грн.,
- "Корпорация КРТ" продала ее компании "АРГО" за 631,4 млн. грн.
- На самом же деле продукция была доставлена "Укрзализныце" непосредственно от завода-производителя.
В результате филиалу "ЦЗО" ПАО "Укрзализныця" было нанесено 93,28 млн грн убытков. Незаконно полученные деньги участники схемы распределили между собой.
По мнению следствия, организатором схемы, предположительно, является нардеп Дубневич. Согласно данным детективов, как председатель комитета Верховной Рады по транспорту, он якобы организовал и создал условия для закупки элементов пути за счет средств предприятия УЗ с нарушением законной процедуры, по завышенным ценам.
2 ноября 2023 года Киевский апелляционный суд объявил в международный розыск нардепа Ярослава Дубневича.
Также к нему был применен заочный арест по другому делу – по подозрению в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд. грн. и легализации незаконно полученной прибыли.
26 мая 2026 года ВАКС закрыл дело. Как сообщает Transparency International Ukraine, данное дело уже не впервые закрывают. Так, в сентябре 2022 года ВАКС уже закрывал его по аналогичному основанию. Однако в мае 2023 года Апелляционная палата ВАКС отменила это решение и вернула дело суду в первую инстанцию.
По этому делу сработал механизм закрытия из-за "истечения сроков".
