Гороскоп по картам Таро на 2 июня: сюрприз для Львов, сложный выбор для Весов

Кто-то в этот день посмотрит на проблемы под другим углом

"Телеграф" составил гороскоп на завтра, 2 июня, по картам Таро. Для кого-то вторник станет временем активных действий, а кому лучше сделать паузу и пересмотреть свои планы.

Овен — Колесница

Вас ждет день, когда многое будет зависеть от личной инициативы. Не откладывайте дела, давно нуждающиеся в завершении, ведь обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Возможен важный разговор, который прояснит беспокоившее в последнее время вопрос. Вечером следует найти время для отдыха, чтобы не перегрузить себя.

Телец — Девятка Пентаклей

Завтра вы можете получить заслуженное вознаграждение за предыдущие усилия. День благоприятен для финансовых решений, покупок или планирования бюджета. Не торопитесь делиться своими замыслами со всеми вокруг – некоторые планы лучше оставить при себе. В делах будет царить стабильность.

Близнецы — Маг

Ваши слова будут иметь особое значение, поэтому используйте этот день для переговоров и обсуждения важных вопросов. Может появиться возможность проявить свои навыки или заняться новым проектом. Не стоит сомневаться в своих способностях. Если вы будете действовать уверенно, сможете получить больше, чем ожидали.

Рак — Верховная Жрица

Не все ответы будут лежать на поверхности, так что придется внимательно анализировать ситуацию. Завтра лучше не торопиться с выводами и решениями. Полезным может оказаться совет человека, которому вы доверяете. Во второй половине дня возможны интересные новости.

Лев – Солнце

Этот день обещает быть одним из самых удачных в последнее время. Вы можете решить вопросы, которые долго оставались неопределенными. Люди будут охотно поддерживать ваши идеи и предложения. Возможен приятный сюрприз от близкого человека.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Завтра внимание к деталям станет вашим главным преимуществом. Рабочие вопросы потребуют сосредоточенности, но результат оправдает затраченные усилия. Не отвлекайтесь на чужие проблемы, если они не касаются вас напрямую. День подходит для обучения и усовершенствования навыков.

Весы — Влюбленные

Перед вами может появиться выбор, который повлияет на дальнейшие планы. Старайтесь руководствоваться не только эмоциями, но и здравым смыслом. День благоприятен для общения, свиданий и примирения после конфликтов. Не игнорируйте сигналы от людей, желающих быть рядом.

Скорпион — Сила

Вы справитесь с задачей, которая сначала будет казаться сложной. Завтра важно контролировать эмоции и не вступать в споры по пустякам. Ваше спокойствие станет главным преимуществом. В профессиональных вопросах возможен небольшой, но важный успех.

Стрелец — Туз Жезлов

Перед вами откроются новые возможности, которые не следует игнорировать. Может поступить предложение, способное изменить ваши ближайшие планы. Не бойтесь выходить за пределы привычного. Завтра будут хорошо удаваться творческие и нестандартные задачи. Главное – не терять энтузиазма на полпути.

Козерог — Повешен

Не все события будут развиваться так быстро, как вам бы хотелось. Завтра лучше не форсировать ситуации, которые пока не зависят от вас. День подходит для анализа и переоценки приоритетов. Может, придется посмотреть на знакомую проблему под другим углом.

Водолей — Звезда

Вас ждет день, который вернет веру в свои силы. Возможна приятная весть или неожиданная поддержка. Хорошо будут складываться дела, связанные с творчеством, обучением и личными проектами. Не отказывайтесь от идей только из-за страха неудачи.

Рыбы — Шестерка Кубков

События дня могут напомнить о людях или ситуациях из прошлого. Не исключена встреча, сообщение или новость, которая вызовет теплые эмоции. В то же время не стоит жить только воспоминаниями — сегодняшний день тоже имеет для вас интересные возможности. День благоприятен для семейных дел и общения с близкими.