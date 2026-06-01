А где гудки и Монако? Пять острых вопросов Ахметову, которые "постеснялась" задать The Guardian

Разговор богатейшего человека Украины с известной газетой обошел стороной громкие темы

Украинский бизнесмен и миллиардер Ринат Ахметов прервал многолетнее молчание в интервью The Guardian, но разговор с журналистами мог показаться несколько "тепличным". Британские коллеги расспрашивали олигарха о высоких материях и футбольных победах, обойдя стороной ряд вопросов, которые висят на языках у многих украинцев.

"Телеграф" заполнил бреши в интервью олигарха острыми вопросами, которые, возможно, "постеснялся" или не успел задать интервьюер:

Гудок мира

Уважаемый Ринат Леонидович, в 2014 году вы хотели остановить войну на Донбассе своим знаменитым "Гудком мира". Столь мягкое сопротивление агрессору могло некоторым показаться несколько "беззубым" и вызвало скепсис в обществе. Скажите, считаете ли вы, что этот шаг тогда был адекватным, и не жалеете ли, что ограничились гудком?

Справка: В апреле 2014 года после начала российской агрессии на Донбассе Ринат Ахметов призвал работников его предприятий и жителей региона гудеть против террористов "ДНР" , выйдя на предупредительную забастовку.

"Я призываю все трудовые коллективы выйти завтра на предупредительный протест по месту работы. Этот митинг начнется завтра в полдень с гудка, который прозвучит на всех предприятиях Донбасса. В поддержку мира! Против кровопролития!", — сказал Ахметов в экстренном обращении.

О патриотизме с видом на Средиземное море

Недавно стало известно, что ваша компания приобрела для вас пятиэтажную суперквартиру в Монако за ошеломляющие 554 миллиона долларов. При этом вы часто подчеркиваете, что сердцем всегда остаетесь с Украиной. Скажите, Ринат Леонидович, в сделках с европейской недвижкой, которая стоит больше всей вашей помощи родной стране, есть скрытая стратегия? Возможно, из этих панорамных окон просто лучше видны масштабы предстоящего восстановления Украины?

Активы Ахметова. Инфографика "Телегрфа"

ЖК, в котором находится суперквартира Ахметова в Монако

О "телепатии" в украинских СМИ

Ваши действия и слова, без сомнения, важны для украинского общества. Это заметно даже по уникальной сплоченности медиа вокруг каждого вашего шага. Буквально, стоит Ринату Леонидовичу рассказать о каком-то своем поступке, как десятки Telegram-каналов и СМИ синхронно взрываются почти одинаковыми заметками об этом. Скажите, как вам удается поддерживать такую ментальную связь с украинскими блогерами и журналистами? Это новые технологии ДТЭК, безграничное уважение коллег или…?

О миллионах на "бразильцев"

Ринат Леонидович, долгие годы вашей главной страстью остаются молодые бразильские таланты для "Шахтера", которых вы покупали за десятки миллионов евро. Скажите, когда украинской зимой выпадал глубокий снег, очередной 18-летний Бернард или Тете не просил вас выделить стране побольше помощи на отопление, а его самого поскорее продать обратно в теплую Бразилию?

Справка: расходы на бразильцев — уже устоявшийся термин в контексте "Шахтера" из-за трансферной политики клуба, которая предполагает покупку молодых талантов из Южной Америки, а затем их перепродажу в клубы Европы. К слову, за годы полномасштабного вторжения Ахметов вложил в бразильцев около 230 миллионов долларов.

Восстановить нельзя монополизировать (запятая утеряна)

Господин Ахметов, сегодня бренд ДТЭК ассоциируется с героическими монтерами, которые под обстрелами чинят сети. При этом, как заявляет экс-нардеп, журналист и военный Игорь Луценко, пока простые рабочие совершают подвиги, ваша компания якобы продолжает блокировать подключение новых мощностей к сетям. Скажите, это какая-то особая корпоративная философия: пока одни сотрудники героически ищут свет, другие — бережно следят, чтобы его не стало "слишком" много?

О чем было интервью Ахметова для The Guardian

О большой мечте о футболе, FC SHAKHTAR (котором в этом году 90 лет) и 30-летии своего президентства в клубе

О проукраинской позиции клуба (в том числе о том, как "шахтёр" 20 лет назад стал "Шахтером")

О верности Украине, и одновременно – о верности своим принципам

О своем решении оставаться в Украине, помощи армии и гражданским

О вере в Европейское будущее Украины

О готовности инвестировать в восстановление Украины и сейчас, и в будущем и о ключевой роли украинского бизнеса в послевоенном восстановлении

О своем видении реалистического окончания войны

О президенте Владимире Зеленском

О своем разговоре с Денисом Прокопенко (Рэдисом) во время обороны Мариуполя и обещании позаботиться о защитниках, из которого вырос проект "Сердце Азовстали"

И о своей самой большой мечте – увидеть как его клуб снова играет на украинской "Донбасс Арене

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит район, где Ахметов купил суперквартиру.