Немцы бесплатно отдают машины: где можно купить и какие авто предлагают (фото)

Владельцы машин нередко размещают объявления с пометкой "Zu verschenken" ("Отдам даром")

В Германии некоторые подержанные автомобили владельцы готовы отдать буквально бесплатно или за 1 евро. Речь идет об исправных машинах 1990-х — начала 2000-х годов выпуска.

Такая практика, прежде всего, связана с большими расходами на содержание старых авто. Страховка, налоги, ремонт и техосмотр в сумме выходят в более чем 500 евро, и это без учета топлива. Таким образом, если цена самой машины на вторичном рынке выходит в 300-400 евро, то не имеет смысла далее ее содержать.

Если, к примеру, пенсионер не пользуется этим транспортом, а налог и страховка продолжают "капать", становится вопрос о ее продаже. Но и здесь не менее интересный момент. Нередко бывает так, что для продажи того же авто хотя бы за пару сотен евро, в него нужно вложить примерно столько же. Таким образом людям проще отдать свой автомобиль бесплатно, дабы избавиться от лишних расходов.

Бесплатные авто в Германии. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Машину можно снять с учета за 10-15 евро, но в таком случае ее нельзя будет оставлять на общественной парковке или на улице, поскольку будет грозить эвакуация. Еще вариант — отдать машину на утилизацию, но бесплатно эту процедуру проводят только если в авто все детали оригинальные, а в старом транспорте это большая редкость. Потому выход с продажей автомобиля за 0 евро выглядит наиболее подходящей для многих.

Владельцы нередко размещают объявления с пометкой "Zu verschenken" ("Отдам даром"). "Телеграф" проверил сайты объявлений в Германии и нашел подходящие предложения.

Так, на крупнейшем автомобильном маркетплейсе Германии mobile.de есть предложение о продаже автомобиля Audi A4 за 1 евро.

В Германии за 1 евро продают Audi A4. Скриншот: mobile.de / "Телеграф"

На том же сайте за 1 евро продают также Toyota Celica.

В Германии за 1 евро продают Toyota Celica. Скриншот: mobile.de / "Телеграф"

В то же время на крупнейшей в Германии платформе частных объявлений Kleinanzeigen даром отдают Ford Escort.

В Германии за 1 евро продают Ford Escort. Скриншот: Kleinanzeigen / "Телеграф"

Отметим, что данные сайты пополняются объявлениями о бесплатных машинах регулярно. Иногда, к слову, отдают транспорт, который уже непригоден для эксплуатации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие самые желанные авто с пробегом в Украине.