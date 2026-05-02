Здесь началась история украинской железной дороги. Первые фото старейшего вокзала Украины

Это здание пережило не одну войну

Не все украинцы знают, что история отечественной железной дороги началась со Львова. Здесь был построен один из старейших вокзалов, который существует более 150 лет.

Заметим, что первый поезд со Львова отправился в Вену в 1861 году.

С тех пор железная дорога пережила немало изменений, но некоторые вещи остались такими, как были. В XIX веке во Львове построили сразу два вокзала. Первый – современный центральный, а второй – Пригородный, который раньше называли Черновицким.

Первое здание вокзала во Львове в 1861 году. Фото: Википедия

В момент строительства Львов входил в состав Австро-Венгрии и был главным транспортным узлом Галичине. Поэтому первую железнодорожную ветвь австрийские власти проложили из Львова в Вену – столицу империи. Главный вокзал построили похожим на неоготический замок с башнями. Официальное открытие и первый рейс состоялись в 1861 году.

Вокзалы во Львове в 1941 году. Фото: Википедия

Тогда поезда из Львова курсировали в Перемышль и Краков. Впоследствии железнодорожную сеть расширили сообщением с Тернополем, Черновцами, Бродами. В 1866 году был построен Черновицкий вокзал (примерно на месте современного Пригородного). Это здание имело похожую архитектуру, но крыша была покрыта черепицей.

Перрон вокзала во Львове. Фото: Википедия

Вокзал во Львове в 1904 году. Фото: Википедия

В начале XX ст. на месте центрального вокзала построили новое здание. Оно было в разы больше и имело крытый перрон, который сохранился и по сей день. Внешне фасад украсили скульптурами женщины, мужчины и льва, которые символизировали железную дорогу, торговлю, промышленность и Львов. Главный вестибюль дополнял витраж "Архангела Михаила" с панорамным видом Львова. В год открытия нового вокзала – 1904 – он считался одним из самых современных в Европе.

Как сейчас выглядит вокзал во Львове? Фото: открытые источники

