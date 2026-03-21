Не Львовский. Какой вокзал в Украине действительно самый старый (фото)

Многие Украинцы считают, что старейшим вокзалом Украины является Львовский, однако это не так. Ведь пассажирская станция в Киеве была построена почти на 30 лет раньше, чем во Львове.

"Телеграф" расскажет историю Киевского вокзала и покажет, как он менялся. Заметим, что первый поезд, прибывший в столицу Украины, — рейс из Курска.

Интересно, что фактически современное здание вокзала Киева и первая станция – это разные здания. Так, в 1870 году архитектор Вишневский построил первую железнодорожную станцию в Киеве. Именно она принимала первые поезда, преимущественно следующие из России.

Первая станция Киева — это было двухэтажное приземистое кирпичное здание. По архитектуре похожее на английский замок. Длина фасада достигала 133 метров. Тогда у вокзала было несколько залов ожидания: для "высоких" лиц и для обычных пассажиров.

Впоследствии к фасаду дополнительно пристроили два деревянных павильона. В таком виде вокзал просуществовал вплоть до демонтажа в 1913 году. Снос здания был обусловлен тем, что оно оказалось мало для масштабов столицы. Поэтому уже в 1927-1930 годах было построено современное здание Центрального вокзала.

Именно из-за этого события вокзал столицы называют не самым старым, хотя фактически это касается только построек. Ведь станция работает с 1870 года. Интересно, что за первые полгода работы было перевезено около 25 тыс. пассажиров.

