Секрет поездки "слуги" в Париж: в Раде ответили, с кем встречался Герус и кто оплатил визит

Стали известны детали визита и его формат

Недавняя поездка народного депутата Андрея Геруса во Францию являлась рабочей командировкой, в которой он провёл серию встреч и обсуждал важные вопросы, в частности, восстановления инфраструктуры Украины.

Об этом "Телеграфу" сообщили в Верховной раде Украины в ответ на соответствующий запрос издания. Мы поинтересовались, на каком основании Герус выехал во Францию, с кем у него были встречи и кто инициировал и оплатил поездку Андрея Геруса.

Отмечается, что в ходе рабочей поездки Герус встречался с представителями одной из ведущих международных консалтинговых компаний Compass Lexecon. Данная компания предоставляет экспертные консультации национальным корпорациям регуляторам и правительствам по энергетической сфере.

Андрей Герус

Также проходила встреча со специальной уполномоченной Президента Франции по вопросам помощи и восстановлению Украины Мюриэль Ляку Лябарти с донорами, которые помогают в установке солнечных электростанций в учреждениях образования и здравоохранения Волынской, Киевской областей и Киева.

В ВР пояснили, что по совам Геруса, он как сопредседатель межпарламентской группы дружбы с Францией обсуждал следующие вопросы:

энергетические реформы,

практики Европейского Союза регулирования оптовых и розничных рынков,

развитие систем теплоснабжения, поддержка Украины и помощь в восстановлении украинской энергосистемы.

Из ответа стало известно, что возмещение расходов на указанную командировку за счет средств государственного бюджета не производилось.

Ответ Верховной Рады "Телеграфу"

Что говорил Герус о своей поездке в Париж

В начале июля народного депутата заметили а трибуне в Париже во время игры украинских теннисисток Элины Свитолиной и Марты Костюк на "Ролан Гарос-2026". В связи с этим возник вопрос, на каком основании Герус выехал во Францию.

Биография Андрея Геруса. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Тогда "Телеграф" обращался к "Слуге народа" Андрею Герусу, чтобы выяснить, почему он уехал во Францию и было ли это в рамках командировки.

"Я являюсь сопредседателем парламентской группы дружбы с Францией. И вчера и сегодня имел встречи, у меня есть командировки. У меня были встречи с соответствующей французской стороной, в частности в МИД Франции", – пояснял Герус.

Андрей Герус во Франции

Он рассказал, что лично знаком с обеими теннисистками, давшими ему приглашение в их бокс.

"Поэтому после тех встреч, которые у меня были по командировке, я пришел и посетил их матч. Вот такая история", — сказал нардеп.

"Слуга" сообщил, что ездил в командировку на 4 дня, за свой счет. В то же время, на вопрос, кто из нардепов выезжал во Францию вместе с ним, парламентарий не дал конкретного ответа.

"Вы, если хотите, можете узнать эту информацию в парламенте. Я не слежу за выездами всех депутатов", – сказал Герус.

Андрей Герус

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как одевается экс-нардеп и "самый богатый пенсионер Украины" Кивалов.