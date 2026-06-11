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Секрет поездки "слуги" в Париж: в Раде ответили, с кем встречался Герус и кто оплатил визит

Автор
Анастасия Мокрик ,
Дата публикации
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Автор
Андрей Герус Новость обновлена 11 июня 2026, 17:12
Андрей Герус. Фото Коллаж "Телеграфа"

Стали известны детали визита и его формат

Недавняя поездка народного депутата Андрея Геруса во Францию являлась рабочей командировкой, в которой он провёл серию встреч и обсуждал важные вопросы, в частности, восстановления инфраструктуры Украины.

Об этом "Телеграфу" сообщили в Верховной раде Украины в ответ на соответствующий запрос издания. Мы поинтересовались, на каком основании Герус выехал во Францию, с кем у него были встречи и кто инициировал и оплатил поездку Андрея Геруса.

Отмечается, что в ходе рабочей поездки Герус встречался с представителями одной из ведущих международных консалтинговых компаний Compass Lexecon. Данная компания предоставляет экспертные консультации национальным корпорациям регуляторам и правительствам по энергетической сфере.

Андрей Герус
Андрей Герус

Также проходила встреча со специальной уполномоченной Президента Франции по вопросам помощи и восстановлению Украины Мюриэль Ляку Лябарти с донорами, которые помогают в установке солнечных электростанций в учреждениях образования и здравоохранения Волынской, Киевской областей и Киева.

В ВР пояснили, что по совам Геруса, он как сопредседатель межпарламентской группы дружбы с Францией обсуждал следующие вопросы:

  • энергетические реформы,
  • практики Европейского Союза регулирования оптовых и розничных рынков,
  • развитие систем теплоснабжения, поддержка Украины и помощь в восстановлении украинской энергосистемы.

Из ответа стало известно, что возмещение расходов на указанную командировку за счет средств государственного бюджета не производилось.

Ответ Верховной Рады "Телеграфу"
Ответ Верховной Рады "Телеграфу"

Что говорил Герус о своей поездке в Париж

В начале июля народного депутата заметили а трибуне в Париже во время игры украинских теннисисток Элины Свитолиной и Марты Костюк на "Ролан Гарос-2026". В связи с этим возник вопрос, на каком основании Герус выехал во Францию.

Биография Андрея Геруса
Биография Андрея Геруса. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Тогда "Телеграф" обращался к "Слуге народа" Андрею Герусу, чтобы выяснить, почему он уехал во Францию и было ли это в рамках командировки.

"Я являюсь сопредседателем парламентской группы дружбы с Францией. И вчера и сегодня имел встречи, у меня есть командировки. У меня были встречи с соответствующей французской стороной, в частности в МИД Франции", – пояснял Герус.

Андрей Герус во Франции
Андрей Герус во Франции

Он рассказал, что лично знаком с обеими теннисистками, давшими ему приглашение в их бокс.

"Поэтому после тех встреч, которые у меня были по командировке, я пришел и посетил их матч. Вот такая история", — сказал нардеп.

"Слуга" сообщил, что ездил в командировку на 4 дня, за свой счет. В то же время, на вопрос, кто из нардепов выезжал во Францию вместе с ним, парламентарий не дал конкретного ответа.

"Вы, если хотите, можете узнать эту информацию в парламенте. Я не слежу за выездами всех депутатов", – сказал Герус.

Андрей Герус
Андрей Герус

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как одевается экс-нардеп и "самый богатый пенсионер Украины" Кивалов.

Теги:
#Верховная Рада #Париж #Франция #Командировка #Андрей Герус