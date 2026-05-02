Тут почалась історія української залізниці. Перші фото найстарішого вокзалу України

Ця будівля пережала не одну війну

Не всі українці знають, що історія вітчизняної залізниці почалась саме зі Львова. Тут було зведено один з найстаріших вокзалів, який існує понад 150 років.

"Телеграф" розповість історію львівської залізниці та покаже, як вона виглядає. Зауважимо, що перший поїзд зі Львова поїхав до Відня у 1861 році.

Відтоді залізниця пережила чимало змін, але деякі речі залишились такими, як були. У XIX ст. у Львові звели відразу два вокзали. Перший — сучасний центральний, а другий — Приміський, який раніше називали Чернівецьким.

Перша будівля вокзалу у Львові у 1861 році. Фото: Вікіпедія

На момент будівництва Львів входив до складу Австро-Угорщини та був головним транспортним вузлом Галичини. Тому першу залізничну гілку австрійська влада проклала зі Львова до Відня – тодішньої столиці імперії. Головний вокзал, побудували схожим на неоготичний замок з вежами. Офіційне відкриття та перший рейс відбулись у 1861 році.

Вокзали у Львовів у 1941 році. Фото: Вікіпедія

Тоді поїзди зі Львова курсували до Перемишля і Кракова. Згодом залізничну мережу розширили сполученням з Тернополем, Чернівцями, Бродами. У 1866 році збудували Чернівецький вокзал (приблизно на місці сучасного Приміського). Ця будівля мала схожу архітектуру, але дах був вкритий черепицею.

Перон вокзала у Львові. Фото: Вікіпедія

Вокзал у Львові у 1904 році. Фото: Вікіпедія

На початку XX ст. на місці центрального вокзалу звели нову будівлю. Вона була в рази більшою та мала критий перон, який зберігся й до сьогодні. Зовні фасад прикрасили скульптурами жінки, чоловіка і лева, які символізували залізницю, торгівлю, промисловість і Львів. Головний вестибюль доповнював вітраж "Архангела Михаїла" з панорамним видом Львова. У рік відкриття нового вокзалу – 1904 – він вважався одним із найсучасніших у Європі.

Як зараз виглядає вокзал у Львові. Фото: відкриті джерела

Раніше "Телеграф" розповідав, як мав виглядати морвокзал в Одесі та чому проєкт змінили.