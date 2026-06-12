У Великобритании новый министр обороны. Кто он и что говорил об Украине

До начала политической деятельности он служил в горячих точках

В Великобритании новый министр обороны после отставки Джона Гили премьер-министр страны Кир Стармер назначил на этот пост Дэна Джарвиса. До начала политической карьеры Джарвис долгое время служил в британской армии.

Как сообщает The Guardian, Гили ушел в отставку из-за споров вокруг оборонного бюджета. В резком письме с объяснениями своего решения он обвинил Стармера и канцлера казны Рэйчел Ривз в том, что они ставят под угрозу безопасность страны из-за своего нежелания выделять ресурсы на армию. Вскоре премьер-министр назначил нового главу Минобороны.

"Я рад назначить Дэна Джарвиса министром обороны в то время, когда мы укрепляем наши вооруженные силы и противостоим растущим угрозам, перед которыми стоит наша страна", — заявил Стармер.

Новым министром обороны Британии стал Дэн Джарвис – что о нем известно

Джарвис является членом парламента от округа Северный Барнсли с 2011 года, а с 2018 по 2022 год занимал должность мэра Южного Йоркшира. После победы лейбористов на выборах 2024 его назначили министром безопасности в Министерстве внутренних дел.

Дэн Джарвис. Фото: x.com/DanJarvisMBE

С 1997 по 2011 год Джарвис служил офицером в Парашютном полку. За это время он проходил службу в горячих точках – Косово, Сьерра-Леоне, Ираке и Афганистане.

Как Дэн Джарвис относится к войне России против Украины

В 2024 году, когда Великобритания запретила въезд лицам, оказывающим значительную поддержку России, Джарвис пояснил, что его послание друзьям главы РФ Владимира Путина в Москве простое: "Вам не рады в Великобритании".

"Мероприятия, объявленные сегодня, хлопают дверью перед олигархами, которые обогатились за счет российского народа, финансируя эту незаконную и неоправданную войну", — сказал он.

Дэн Джарвис считает Россию агрессором. Фото: x.com/DanJarvisMBE

Будучи министром безопасности Великобритании Джарвис говорил, Британия должна быть "чрезвычайно осторожной" в своих шагах по поддержке Киева, чтобы не спровоцировать реакцию Москвы. В то же время Джарвис отмечал, что правительство Кира Стармера не отступит от поддержки Украины в войне, которую ведет против нее РФ. По его словам, Лондон должен совмещать помощь Киеву с ответственным подходом к безопасности самой Британии и ее союзников.

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