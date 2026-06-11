"Армагеддон" накрыл Днепр. Как непогода потрепала город (фото, видео)

На некоторых участках дороги затруднено движение транспорта

В четверг, 11 июня, днем Днепр накрыла настоящая стихия. Ураган повалил деревья, местами перекрыв дороги, а сильный ливень превратил улицы в реки.

Об этом сообщают корреспонденты "Телеграфа" и местные каналы. Заметим, что от погоды досталось не всем районам города.

По словам местных, больше всего стихия бушевала в центре Днепра и вокруг него. Именно здесь зафиксировали град большого размера, сильный ливень и шквальный ветер. Местами ветер даже срывал знаки и вывески, как на фото возле комплекса отдыха "Бартоломео".

Уже известно, что на улице Рабочей, через которую проходит несколько маршрутов общественного транспорта, из-за ветра упало дерево. Оно полностью перекрыло проезжую часть, на месте уже работают спасатели.

Ветер разорвал знак "Бартоломео" в Днепре. Фото: "Телеграф"

Днепр во время ливня 11 июня. Фото: "Телеграф"

В Днепре во время ливня упало дерево. Фото: "Телеграф"

Досталось от урагана и нескольким припаркованным под деревьями автомобилям. Некоторые из них просто раздавили огромными стволами. Усложнял движение транспорта и сильный ливень, из-за которого не было видно дороги на несколько метров вперед.

Дерево упало на авто в Днепре

Как выглядело небо в Днепре. Фото: "Телеграф"

Как выглядело небо в Днепре. Фото: "Телеграф"

Портал EasyWay, показывающий движение общественного транспорта в Днепре, уже предупредил о возможных задержках рейсов и замедлении движения на дорогах.

Карта движения общественного транспорта в Днепре

Непогода не отступает. Какие области ждут ливни с грозой

По данным Укргидрометцентра, в пятницу, 12 июня, все регионы Украины, кроме Волынской области, накроет непогода. Синоптики прогнозируют дождь, грозу, шквальный ветер 15-20 м/с, град. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 12 июня

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую погоду прогнозируют синоптики на конец лета и на начало осени.