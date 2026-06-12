Не выбрасывайте контейнер из-под сливочного масла: как он может сэкономить деньги и украсить дом

Это выбрасывается еженедельно, а оно может стать кашпо или органайзером

Пустой контейнер после сливочного масла большинство людей сразу отправляет в помойку. Но на самом деле это может быть готовой основой для стильного и практичного декора, который легко сделать собственными руками.

После тщательной очистки и простой декорации такая емкость превращается в полезную вещь для дома. Детальнее об этом написали в "los andes 142".

Что из него можно сделать

Такой контейнер можно использовать как:

мини-кашпо для растений;

вазу для сухоцветов;

органайзер для мелочей;

подставку для канцелярии или косметики;

декоративный элемент для полки.

Декор с контейнерами. Фото: "los andes 142"

Что нужно для переработки

Понадобятся только базовые материалы: моющее средство, спирт, наждачная бумага, краска, клей и джутовая веревка или шнур.

Как превратить контейнер

Сначала емкость тщательно моют и обезжиривают, после чего слегка шлифуют поверхность. Затем наносят краску спокойных оттенков — белый, бежевый, серый или терракотовый.

После высыхания контейнер можно обмотать веревкой для более стильного вида.

Главное — хорошо очистить пластик, иначе краска будет плохо держаться. Также не стоит перегружать декор лишними элементами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как старые кружки наведут порядок и сделают дом более уютным.