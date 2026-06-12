Не выбрасывайте контейнер из-под сливочного масла: как он может сэкономить деньги и украсить дом
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Это выбрасывается еженедельно, а оно может стать кашпо или органайзером
Пустой контейнер после сливочного масла большинство людей сразу отправляет в помойку. Но на самом деле это может быть готовой основой для стильного и практичного декора, который легко сделать собственными руками.
После тщательной очистки и простой декорации такая емкость превращается в полезную вещь для дома. Детальнее об этом написали в "los andes 142".
Что из него можно сделать
Такой контейнер можно использовать как:
- мини-кашпо для растений;
- вазу для сухоцветов;
- органайзер для мелочей;
- подставку для канцелярии или косметики;
- декоративный элемент для полки.
Что нужно для переработки
Понадобятся только базовые материалы: моющее средство, спирт, наждачная бумага, краска, клей и джутовая веревка или шнур.
Как превратить контейнер
Сначала емкость тщательно моют и обезжиривают, после чего слегка шлифуют поверхность. Затем наносят краску спокойных оттенков — белый, бежевый, серый или терракотовый.
После высыхания контейнер можно обмотать веревкой для более стильного вида.
Главное — хорошо очистить пластик, иначе краска будет плохо держаться. Также не стоит перегружать декор лишними элементами.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как старые кружки наведут порядок и сделают дом более уютным.