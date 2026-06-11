Укр

Даже забронированных могут объявить в розыск ТЦК: как это возможно

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
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Автор
Розыск ТЦК Новость обновлена 11 июня 2026, 17:21
Розыск ТЦК. Фото Коллаж "Телеграф"

Юристы объяснили, в чем дело

В конце мая правительство снова пересмотрело правила бронирования. Те предприятия, которые имеют статус критически важных, его сохраняют, но не дольше чем до начала осени. Нововведения могут привести к тому, что тысячи мужчин, ныне имеющих бронирование, рискуют попасть в розыск из-за отсутствия или просрочки военно-врачебной комиссии.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": Новые правила бронирования: как избежать розыска ТЦК и сохранить бронь"

Как появляется "окно" неопределенности

Изменениями к постановлению №76, регулирующему порядок бронирования военнообязанных, Кабмин установил, что действующий статус критически важных предприятий сохраняется лишь до 1 сентября. Соответственно, в этот же день прекращает действовать и бронирование работников.

Чтобы избежать этого, предприятия должны осенью повторно подтвердить свою критичность и заново оформить бронирование для сотрудников. В то же время в переходный период может возникнуть так называемое "окно" — промежуток времени, когда бронирование уже не действует, а новое еще не оформлено.

"Прилетит" ли розыск?

В ТЦК подчеркивают, что за непрохождение ВВК розыск не предусмотрен. Однако из-за того, что само понятие "розыск ТЦК" остается юридически дискуссионным, на практике возможны разные сценарии.

"Розыск – это исключительное требование ТЦК, чтобы человек туда явился. И здесь основанием для такого розыска может быть вообще что угодно: уточнение данных (которые и так есть у ТЦК), не пройденное ВВК, несвоевременная подача какой-то информации (изменение места регистрации, приобретение инвалидности, рождение детей, развод). То есть все что угодно", — объясняет адвокат Ростислав Кравец.

Ростислав Кравец
Ростислав Кравец

Какие могут быть последствия

В таком случае повторное оформление бронирования может оказаться значительно сложнее, а в некоторых случаях – невозможным, отмечает адвокат Екатерина Анищенко из юридической компании "Riyako&Partners".

"У меня были случаи, когда предприятие на время потеряло критичность, у работников не было актуальной ВВК — они же были год забронированы. А потом предприятие восстановило критичность, но не всех людей смогло забронировать, потому что из-за неактуальной ВВК некоторых работников объявили в розыск", — объясняет она.

Екатерина Анищенко
Екатерина Анищенко

По словам юриста, даже стандартный трехдневный срок рассмотрения заявок на бронирование через "Дию" не всегда соблюдается. На практике процедура может занять до недели. Если же в настоящее время по отношению к человеку появляется отметка о розыске, поданную заявку могут не согласовать.

Напомним, рынок труда в Украине нуждается в рабочих руках настолько, что пытаются привлечь мигрантов. Однако некоторые профессии не привлекают украинцев, даже несмотря на то, что обещают бронирование.

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#Розыск #Мобилизация #Бронирование #Ростислав Кравец #ТЦК #Екатерина Анищенко