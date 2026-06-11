Даже забронированных могут объявить в розыск ТЦК: как это возможно

Юристы объяснили, в чем дело

В конце мая правительство снова пересмотрело правила бронирования. Те предприятия, которые имеют статус критически важных, его сохраняют, но не дольше чем до начала осени. Нововведения могут привести к тому, что тысячи мужчин, ныне имеющих бронирование, рискуют попасть в розыск из-за отсутствия или просрочки военно-врачебной комиссии.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": Новые правила бронирования: как избежать розыска ТЦК и сохранить бронь"

Как появляется "окно" неопределенности

Изменениями к постановлению №76, регулирующему порядок бронирования военнообязанных, Кабмин установил, что действующий статус критически важных предприятий сохраняется лишь до 1 сентября. Соответственно, в этот же день прекращает действовать и бронирование работников.

Чтобы избежать этого, предприятия должны осенью повторно подтвердить свою критичность и заново оформить бронирование для сотрудников. В то же время в переходный период может возникнуть так называемое "окно" — промежуток времени, когда бронирование уже не действует, а новое еще не оформлено.

"Прилетит" ли розыск?

В ТЦК подчеркивают, что за непрохождение ВВК розыск не предусмотрен. Однако из-за того, что само понятие "розыск ТЦК" остается юридически дискуссионным, на практике возможны разные сценарии.

"Розыск – это исключительное требование ТЦК, чтобы человек туда явился. И здесь основанием для такого розыска может быть вообще что угодно: уточнение данных (которые и так есть у ТЦК), не пройденное ВВК, несвоевременная подача какой-то информации (изменение места регистрации, приобретение инвалидности, рождение детей, развод). То есть все что угодно", — объясняет адвокат Ростислав Кравец.

Ростислав Кравец

Какие могут быть последствия

В таком случае повторное оформление бронирования может оказаться значительно сложнее, а в некоторых случаях – невозможным, отмечает адвокат Екатерина Анищенко из юридической компании "Riyako&Partners".

"У меня были случаи, когда предприятие на время потеряло критичность, у работников не было актуальной ВВК — они же были год забронированы. А потом предприятие восстановило критичность, но не всех людей смогло забронировать, потому что из-за неактуальной ВВК некоторых работников объявили в розыск", — объясняет она.

Екатерина Анищенко

По словам юриста, даже стандартный трехдневный срок рассмотрения заявок на бронирование через "Дию" не всегда соблюдается. На практике процедура может занять до недели. Если же в настоящее время по отношению к человеку появляется отметка о розыске, поданную заявку могут не согласовать.

Напомним, рынок труда в Украине нуждается в рабочих руках настолько, что пытаются привлечь мигрантов. Однако некоторые профессии не привлекают украинцев, даже несмотря на то, что обещают бронирование.