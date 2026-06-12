Классный лайфхак с лимоном: как выжимать сок и хранить фрукт в холодильнике без потерь (видео)

Эти советы вам понадобятся

Лимоны — один из самых популярных продуктов на кухне, но одновременно и один из самых быстро теряющих свежесть после использования. Часто случается ситуация, когда фрукт использовали лишь частично, а остальные лежат в холодильнике и уже через несколько дней выглядят сухими, обветренными или теряют свой аромат. В результате половинки лимона нередко оказываются в мусорнике, хотя могли бы еще пригодиться.

Именно эту бытовую проблему и пытаются решить пользователи соцсетей, которые делятся простыми, но нестандартными лайфхаками для хранения продуктов. Один из них недавно привлек внимание благодаря своей простоте и практичности. Об этом говорится на Instagram-странице "radostina_ksenia".

Речь идет о методе, позволяющем использовать лимон постепенно, не разрезая его полностью. Автор совета предлагает отрезать нижнюю часть фрукта и вставить в него деревянную палочку. Таким образом, образуется небольшой канал, через который можно при необходимости выжимать сок.

"Идея в том, чтобы не оставлять открытую половинку, которая быстро сохнет и портится", — объясняет автор лайфхака. По ее словам, такой способ позволяет дольше хранить лимон в холодильнике и использовать его только когда это нужно.

Обычно разрезанные цитрусовые быстро теряют влагу, обветриваются и становятся менее сочными. Именно поэтому многие вынуждены либо сразу использовать весь фрукт, либо выбрасывать остатки.

Новый подход может стать удобным решением для тех, кто часто добавляет лимон в чай, соусы или салаты, но не использует его полностью.