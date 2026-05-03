Забудьте о шлепанцах: на какую высоту может атаковать змея и какая обувь спасёт вас

Эксперт объяснил, как ведет себя эта рептилия

Распространенное мнение, что змеи могут высоко прыгать или атаковать с большого расстояния, не соответствует реальности – их возможности значительно ограничены, и это подтверждают специалисты.

Как объяснил "Телеграфу" герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак, максимальная дистанция, на которую может осуществить выпад гадюка, составляет до 20 сантиметров. Это связано с особенностями ее строения – змея относительно короткая (обычно до 60 см) и массивная, поэтому физически не может подняться высоко или резко "прыгнуть".

Специалист отмечает, что именно из-за этой неуклюжести опытные герпетологи иногда даже могут держать гадюку за хвост без риска резкого приступа — ей сложно получить высоту. Поэтому во время прогулок в лесу или сбора грибов рекомендуется отказаться от открытой обуви, в частности шлепанцев, и выбирать ботинки или кроссовки с высоким голенищем, которые защищают голень.

От нападения змеи в лесу могут защитить сапоги. Фото: "Телеграф"

Другие виды змей, например полозы, могут достигать длины до двух метров. Они способны делать более резкие выпады, однако это также не скачок в классическом понимании, а быстрое телодвижение на короткое расстояние — примерно 40–50 сантиметров.

Также специалисты объясняют, что случаи, когда змеи якобы "падают с деревьев" на людей, чаще всего связаны с полозами, которые могут залезать на ветки в поисках птиц. Иногда они просто теряют равновесие и падают, что ошибочно воспринимается как атака.

Полоз узорчатый – неядовитая змея

В чем разница между полозом и змеей.

