Днепр или Львов? В каком городе будет жарче на этой неделе: одному повезло больше с прогнозом

Синоптики прогнозируют дождливую и изменчивую погоду

В ближайшие дни города Украины может накрыть небольшая волна похолодания. Однако в некоторых регионах она пройдет мягче.

Об этом свидетельствуют прогноз системы WeatherNext 2 от Google.

Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

Так, сравнивая температурные показатели на западе и востоке страны (Львове и Днепре), система спрогнозировала, что на этой неделе будет жарче в Днепре, чем во Львове. Хотя оба города ощутят колебания температур из-за прохождения холодного фронта внутри недели, Днепр сохранит лидерство за счет значительно более высоких стартовых показателей в начале недели и более быстрого прогрева воздуха ближе к выходным.

Детали: столбики термометров во Львове вначале недели будут находиться на уровне +23 градусов, но к 28 мая в городе может похолодать вплоть до +16. Возможны небольшие дожди.

В Днепре температура воздуха в начале недели будет находиться в районе +27 градусов. 28 и 29 мая ожидается волна похолодания, которую областной центр пройдет на уровне +19+20 градусов.

Несколько другого мнения придерживаются в "Укргидрометцентре". Там также прогнозируют похолодание ближе к концу недели и в Днепре, и во Львове. Однако в Днепре, считают специалисты, может похолодать сильнее — до +13 к 30 мая (во Львове до +18 к 29 мая).

