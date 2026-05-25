Центр культуры и искусств в Киеве поврежден во время атаки. Как сейчас выглядит жемчужина столицы (фото и видео)

Во время массированной атаки на Киев в ночь на 24 мая пострадало историческое здание МЦКИ (укр — МЦКМ, бывший "Октябрьский Дворец"). Взрывная волна нанесла сооружению значительные повреждения: повреждена крыша, которая горела, фасад, окна и частично внутренние помещения.

Фото и видео последствий вражеского удара показала в Instagram креативный директор МЦКИ Татьяна Могила. Она рассказала, что сейчас помещение убирают от обломков стекла и разрушенных конструкций. Команда Международного центра культуры и искусства временно накрывает крышу брезентом, чтобы защитить помещение от дождя и дальнейших разрушений.

Выбиты окна. Фото: instagram.com/tania_mogyla

Повреждения изнутри здания. Фото: instagram.com/tania_mogyla

Чтобы поскорее восстановить здание, строители будут работать посменно — и днем, и ночью. К счастью, главный зал, где проходят концерты и культурные события, не получил серьезных повреждений и уже 27 мая возобновит свою работу.

Продолжается уборка поврежденных конструкций. Фото: instagram.com/tania_mogyla

Историческое здание выглядит печально. Фото: instagram.com/tania_mogyla

Однако фасад и внешний периметр МЦКИ нуждаются в масштабных восстановительных работах. Отмечается, что первоочередные работы важно завершить до начала отопительного сезона, чтобы сохранить этот исторический памятник в центре Киева. Команда МЦКИ будет благодарна международным институтам, партнерам, бизнесам и всем, кто готов приобщиться к восстановлению здания Международного центра культуры и искусств.

Историческое здание с темными страницами истории

МЦКМ расположен по адресу Аллея Героев Небесной Сотни, 1. Величественная постройка сочетает классическую архитектуру XIX века и активную культурную жизнь.

Здание в 1838 году как корпус Киевского института благородных девиц создал архитектор Викентий Беретти. До 1917 года в здании в классическом стиле с величественными колоннами и просторными залами звучал смех воспитанниц, проходили уроки музыки и танцев.

Здание МЦКИ. Фото: Википедия

Революция 1917 года кардинально изменила судьбу дворца. Сначала там разместили воинские части. Позже в здании действовали разные учреждения, но самая темная страница ее истории пришлась на 1934–1941 годах, когда здание заняло управление НКВД УССР.

Подвалы превратили в камеры допросов, где страдали выдающиеся украинские деятели: поэты Григорий Косынка, Майк Йогансен, Михаил Семенко, писатели Тарас и Иван Крушельницкие. Тела замученных и расстрелянных тайно вывозили в Быковню. Во время немецкой оккупации во дворце действовало гестапо, а в 1943 году советские бомбардировки во время освобождения Киева превратили его в руины.

С 1952 по 1958 год тысячи киевлян – рабочих, студентов, художников – собственноручно отстраивали дворец. Участие в восстановлении принимали Максим Рыльский, Владимир Сосюра, Андрей Малышко и другие выдающиеся украинцы. 24 декабря 1957 года здание открылось под названием Октябрьский дворец культуры. В настоящее время дворец стал домом для Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины.

Фасады украшают колонны, симметричные окна и изящные карнизы. Во время реконструкции сохранили аутентичные элементы: высокие потолки, мраморные лестницы и просторные анфилады. Главный театральный зал впечатляет роскошью — позолоченные детали, хрустальные люстры и сцена, рассчитанная более чем на 2 тысячи зрителей. Это одна из самых красивых концертных площадок Украины.

Из-за атаки на Киев 24 мая в столице пострадали десятки человек

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице от российских обстрелов в воскресенье погибли два человека, еще 86 пострадали. По состоянию на утро 25 мая в стационарах городских больниц находится 21 пострадавший в результате атаки врага. В частности, двое детей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 24 мая россияне разрушили или повредили многие исторические места столицы. Среди них — Национальный музей "Чернобыль", исторические сооружения Подола, в частности Контрактовый дом, историческое здание Главпочтамта, первый ресторан сети McDonald’s в Киеве и т.д.