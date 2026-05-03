Забудьте про шльопанці: на яку висоту здатна атакувати змія та яке взуття врятує вас

Експерт пояснив, як себе поводить цей плазун

Поширена думка про те, що змії можуть високо стрибати або атакувати з великої відстані, не відповідає реальності — їхні можливості значно обмежені, і це підтверджують фахівці.

Як пояснив "Телеграфу" герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак, максимальна дистанція, на яку може здійснити випад гадюка, становить до 20 сантиметрів. Це пов’язано з особливостями її будови — змія відносно коротка (зазвичай до 60 см) і масивна, тому фізично не може піднятися високо або різко "стрибнути".

Фахівець зазначає, що саме через цю незграбність досвідчені герпетологи іноді навіть можуть тримати гадюку за хвіст без ризику різкого нападу — їй складно дістати висоту. Через це під час прогулянок у лісі або збору грибів рекомендується відмовитися від відкритого взуття, зокрема шльопанців, і обирати черевики або кросівки з високою халявою, які захищають гомілку.

Від нападу змії в лісі можуть захистити чоботи.

Інші види змій, наприклад полози, можуть досягати довжини до двох метрів. Вони здатні робити більш різкі випади, однак це також не стрибок у класичному розумінні, а швидкий рух тіла на коротку відстань — приблизно 40–50 сантиметрів.

Також фахівці пояснюють, що випадки, коли змії нібито "падають з дерев" на людей, найчастіше пов’язані з полозами, які можуть залазити на гілки у пошуках птахів. Іноді вони просто втрачають рівновагу і падають, що помилково сприймається як атака.

