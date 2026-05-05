Секрет сочного мяса: что не стоит добавлять в маринад

В кулинарном мире вопрос маринада для шашлыка уже давно превратился в отдельный жанр дискуссий. Кто добавляет кефир, кто вино, специи или даже фрукты, но все чаще звучит совсем другое мнение — о возвращении к базе. Как метко отмечают кулинары: "минимализм — это уважение к мясу", и эта фраза все больше набирает популярность среди тех, кто ценит натуральный вкус. А значит, фокус смещается с "чем замариновать" на "как правильно приготовить".

При этом позиция по маринаду звучит довольно категорично: "соль, перец, лук и НИЧЕГО больше!". Такой подход объясняют просто – качественное мясо не нуждается в маскировке, а лишние ингредиенты только перегружают вкус. Важнее становятся детали, которые часто игнорируют: температура мяса перед приготовлением и правильный момент добавления соли. Об этом говорится на threads-странице "culinary_academy_ua".

В частности, эксперты советуют доставать мясо из холодильника как минимум за час до гриля. Это позволяет избежать резкого температурного контраста и обеспечивает более равномерное прокаливание. Еще один нюанс – соль: ее рекомендуют добавлять уже после приготовления. Как объясняют кулинары, "тогда оно сочное и без лишних танцев", ведь соль не успевает вытянуть влагу во время жарки.

В итоге современный подход к шашлыку выглядит довольно неожиданно простым: минимум ингредиентов, максимум внимания к процессу. И пока одни ищут "тот самый секретный маринад", другие уже возвращаются к основам — и получают результат, который говорит сам за себя.