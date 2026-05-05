Секрет соковитого м’яса: що не варто додавати в маринад

Ці поради вам знадобляться

У кулінарному світі питання маринаду для шашлику вже давно перетворилося на окремий жанр дискусій. Хтось додає кефір, хтось — вино, спеції чи навіть фрукти, але дедалі частіше звучить зовсім інша думка — про повернення до бази. Як влучно зазначають кулінари: "мінімалізм — це повага до м’яса", і ця фраза дедалі більше набирає популярності серед тих, хто цінує натуральний смак. А отже, фокус зміщується з "чим замаринувати" на "як правильно приготувати".

При цьому позиція щодо маринаду звучить доволі категорично: "сіль, перець, цибуля і НІЧОГО більше!". Такий підхід пояснюють просто — якісне м’ясо не потребує маскування, а зайві інгредієнти лише перевантажують смак. Натомість важливішими стають деталі, які часто ігнорують: температура м’яса перед приготуванням і правильний момент додавання солі. Про це йдеться на threads-сторінці "culinary_academy_ua".

Зокрема, експерти радять діставати м’ясо з холодильника щонайменше за годину до гриля. Це дозволяє уникнути різкого температурного контрасту та забезпечує більш рівномірне прожарювання. Ще один нюанс — сіль: її рекомендують додавати вже після приготування. Як пояснюють кулінари, "тоді воно соковите і без зайвих танців", адже сіль не встигає витягнути вологу під час смаження.

У підсумку, сучасний підхід до шашлику виглядає доволі несподівано простим: мінімум інгредієнтів, максимум уваги до процесу. І поки одні шукають "той самий секретний маринад", інші вже повертаються до основ — і отримують результат, який говорить сам за себе.