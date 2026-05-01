Более 70 лет носил имя советского космонавта. Как хотели назвать известный проспект Днепра

Его длина составляет почти 5 км

Во время декоммунизации и переименовании в Днепре один из известных проспектов назвали проспект Науки. Однако не все знают, что в проекте было еще два варианта.

"Телеграф" расскажет, почему переименовали проспект Науки и что означает современное название. До 2024 года этот отрезок улицы называли проспект Гагарина.

Он носил это название с 1961 года, то есть более 70 лет. Имя проспекта выбрали в СССР неслучайно. Ведь именовали его в честь известного советского космонавта Юрия Гагарина. Именно поэтому в рамках декоммунизации название решили изменить.

Проспект науки в Днепре. Фото: Википедия

Так, в 2024 году появился проспект Науки. Хотя при обсуждении нового названия звучали еще варианты проспект Просвещения или Вузовский массив. Эти названия были обусловлены тем, что по этому проспекту расположено много учебных заведения и общежития.

Однако городской совет при принятии решения поддержал более простой вариант — проспект Науки. Он также связан с количеством учебных заведений вдоль проспекта.

Для справки

Проспект Науки в городе Днепр расположен в Соборном и Шевченковском районах города. Историческое название — улица Лагерная — связана с военными лагерями, которые располагались вдоль этой улицы, когда город назывался Екатеринославом. Длина проспекта – 4700 метров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы в соцсети запустили интересный тренд — показывают, как выглядели бы города и села нашей страны, если визуализировать их названия.