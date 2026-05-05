Что посадить в тени в мае? 4 выносливых растения для эффектной клумбы

Если ваш сад не освещается солнцем весь день, скорее всего, у вас есть несколько труднодоступных мест, где света мало. Но это не значит, что вы пропустите лето, полное красок. На самом деле, май — идеальное время для посадки тенелюбивых сортов, поскольку почва быстро приживается и хорошо прогревается.

Сухая тень под деревьями может быть проблематичной, но существует множество выносливых растений, которые с этим справятся. "Телеграф" составил список из четырех лучших тенелюбивых растений, которые стоит посадить в мае, чтобы они идеально вписались в любой темный уголок вашего сада.

Астильба

Астильбы с их пышными, похожими на перья цветами — отличный способ добавить высоты и выразительности пустому участку клумбы, где другие цветы с трудом приживаются.

Астильба бывает разных цветов и очень эффектна

Хосты

Это низкорослое многолетнее растение с пышной листвой образует аккуратные пучки листьев в форме сердца, что делает его отличным выбором для садов, где не хватает густой растительности. Благо, что разнообразие хост по цвету, размеру просто зашкаливает.

Хосты быстро растут и радуют пышными листьями весь сезон

Барвинок

Благодаря своим широким вечнозеленым листьям, которые улавливают и сохраняют любую долю света, барвинок идеально подходит для произрастания в тени. Это отличный выбор для тех, кто ищет быстрорастущее и густое почвопокровное растение.

Гейхеры

Весьма неприхотливое растение, которое высоко ценится за многообразие расцветок. Великолепные компактные кустики сохраняют декоративность на протяжении всего сезона.

Гейхера нежно цветет и радует глаз

Фото: wikipedia.org, pixabay.com

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения защитят ваш сад от вредителей.