Что посадить в тени в мае? 4 выносливых растения для эффектной клумбы
Если ваш сад не освещается солнцем весь день, скорее всего, у вас есть несколько труднодоступных мест, где света мало. Но это не значит, что вы пропустите лето, полное красок. На самом деле, май — идеальное время для посадки тенелюбивых сортов, поскольку почва быстро приживается и хорошо прогревается.
Сухая тень под деревьями может быть проблематичной, но существует множество выносливых растений, которые с этим справятся. "Телеграф" составил список из четырех лучших тенелюбивых растений, которые стоит посадить в мае, чтобы они идеально вписались в любой темный уголок вашего сада.
Астильба
Астильбы с их пышными, похожими на перья цветами — отличный способ добавить высоты и выразительности пустому участку клумбы, где другие цветы с трудом приживаются.
Хосты
Это низкорослое многолетнее растение с пышной листвой образует аккуратные пучки листьев в форме сердца, что делает его отличным выбором для садов, где не хватает густой растительности. Благо, что разнообразие хост по цвету, размеру просто зашкаливает.
Барвинок
Благодаря своим широким вечнозеленым листьям, которые улавливают и сохраняют любую долю света, барвинок идеально подходит для произрастания в тени. Это отличный выбор для тех, кто ищет быстрорастущее и густое почвопокровное растение.
Гейхеры
Весьма неприхотливое растение, которое высоко ценится за многообразие расцветок. Великолепные компактные кустики сохраняют декоративность на протяжении всего сезона.
