8 растений-защитников: как избавиться от вредителей без капли химии

Ищете экологически чистые средства борьбы с вредителями? Ознакомьтесь с этими вариантами

Экология чрезвычайно важна, и если вы ищете экологически чистую альтернативу агрессивным пестицидам, некоторые удачные сочетания растений могут естественным образом отпугивать распространенных вредителей, таких как тля и слизни.

Ниже мы собрали восемь полезных видов растений, которые можно посадить рядом с помидорами, морковью и огурцами.

Календула

Отпугивает тлю, нематоду, мошку. Нужно сажать рядом с помидорами, кабачками фасолью и перцем.

Бархатцы

Они являются одним из наиболее доказанных природных средств отпугивания вредителей среди растений. Корни выделяют соединение под названием альфа-тертиенил, которое активно подавляет почвенных нематод, а сильный запах листвы сбивает с толку и отпугивает тлю и белокрылку на поверхности земли. Посадите их в качестве бордюра вокруг помидоров или кабачков, и они будут служить первой линией защиты на протяжении всего вегетационного периода

Лаванда

Отпугивает тлю, моль, блох, белокрылку. Лучше всего сажать рядом с: крестоцветными (например, капустой, брокколи, листовой капустой), морковью. Хотя это ароматное растение привлекает опылителей, его ароматические масла отпугивают некоторых насекомых, защищая овощи, в том числе капусту и морковь.

Мята

Отпугиваемые вредители: тля, блошки, муравьи, капустная моль. Лучше всего сажать рядом с: капустными, помидорами, горохом.

Мята также эффективна против вредителей, хотя с ней следует обращаться осторожно, поскольку она быстро распространяется. Лучший подход — высаживать его в контейнеры, закопанные в землю рядом с овощами, которые вы хотите защитить. Это позволит корням оставаться внутри, но при этом аромат сможет выполнять свою функцию.

Побеги перечной мяты быстро разрастаются по газону

Настурция

Отпугивает вредителей: тлю, мошку, капустную белянку, белокрылку. Лучше всего сажать рядом с: бобами, кабачками, огурцами, капустными культурами.

Лук Суворова (декоративный)

Отпугивает вредителей: тлю, слизней, морковную муху, капустную моль. Лучше всего сажать рядом с: морковью, салатом, капустными, помидорами.

Декоративные луковые растения содержат те же отпугивающие вредителей сернистые соединения, что и их съедобные родственники, чеснок и лук, но благодаря своей прямостоячей форме и более длительному вегетационному периоду их более практично использовать в качестве растений-компаньонов на смешанных овощных грядках.

Декоративные луки не только украсят огород, но и защитят от вредителей

Розмарин

Отпугивает морковную муху, капустную моль, бобовых жуков. Лучше всего сажать рядом с: морковью, капустой, фасолью. Розмарин особенно эффективен против морковной мухи, которая использует запах для обнаружения урожая.

Лук-шалот

Отпугивает тлю, морковную муху, японских жуков. Лучше всего сажать рядом с: морковью, помидорами, розами. Лук-шалот выделяет соединения серы, которые естественным образом отпугивают тлю и морковную муху и особенно хорошо сочетаются с помидорами и морковью, как и розмарин. Побеги лука низкорослые и неприхотливые, что позволяет легко интегрировать их в большинство овощных грядок, не затеняя другие культуры.

Растения, отпугивающие вредителей из сада и огорода. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что сорняки на вашем участке могут сказать о составе почвы — возможно, ваша земля давно нуждается в удобрении или взрыхлении.