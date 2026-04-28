Укр

8 растений-защитников: как избавиться от вредителей без капли химии

Автор
Ирина Семчишина
Дата публикации
Читати українською
Эти растения естественным образом отпугивают тлю, мошку, белокрылку, слизней. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ищете экологически чистые средства борьбы с вредителями? Ознакомьтесь с этими вариантами

Экология чрезвычайно важна, и если вы ищете экологически чистую альтернативу агрессивным пестицидам, некоторые удачные сочетания растений могут естественным образом отпугивать распространенных вредителей, таких как тля и слизни.

Ниже мы собрали восемь полезных видов растений, которые можно посадить рядом с помидорами, морковью и огурцами.

Календула

Отпугивает тлю, нематоду, мошку. Нужно сажать рядом с помидорами, кабачками фасолью и перцем.

Бархатцы

Они являются одним из наиболее доказанных природных средств отпугивания вредителей среди растений. Корни выделяют соединение под названием альфа-тертиенил, которое активно подавляет почвенных нематод, а сильный запах листвы сбивает с толку и отпугивает тлю и белокрылку на поверхности земли. Посадите их в качестве бордюра вокруг помидоров или кабачков, и они будут служить первой линией защиты на протяжении всего вегетационного периода

Лаванда

Отпугивает тлю, моль, блох, белокрылку. Лучше всего сажать рядом с: крестоцветными (например, капустой, брокколи, листовой капустой), морковью. Хотя это ароматное растение привлекает опылителей, его ароматические масла отпугивают некоторых насекомых, защищая овощи, в том числе капусту и морковь.

Мята

Отпугиваемые вредители: тля, блошки, муравьи, капустная моль. Лучше всего сажать рядом с: капустными, помидорами, горохом.

Мята также эффективна против вредителей, хотя с ней следует обращаться осторожно, поскольку она быстро распространяется. Лучший подход — высаживать его в контейнеры, закопанные в землю рядом с овощами, которые вы хотите защитить. Это позволит корням оставаться внутри, но при этом аромат сможет выполнять свою функцию.

Побеги перечной мяты быстро разрастаются по газону

Настурция

Отпугивает вредителей: тлю, мошку, капустную белянку, белокрылку. Лучше всего сажать рядом с: бобами, кабачками, огурцами, капустными культурами.

Лук Суворова (декоративный)

Отпугивает вредителей: тлю, слизней, морковную муху, капустную моль. Лучше всего сажать рядом с: морковью, салатом, капустными, помидорами.

Декоративные луковые растения содержат те же отпугивающие вредителей сернистые соединения, что и их съедобные родственники, чеснок и лук, но благодаря своей прямостоячей форме и более длительному вегетационному периоду их более практично использовать в качестве растений-компаньонов на смешанных овощных грядках.

Декоративные луки не только украсят огород, но и защитят от вредителей

Розмарин

Отпугивает морковную муху, капустную моль, бобовых жуков. Лучше всего сажать рядом с: морковью, капустой, фасолью. Розмарин особенно эффективен против морковной мухи, которая использует запах для обнаружения урожая.

Лук-шалот

Отпугивает тлю, морковную муху, японских жуков. Лучше всего сажать рядом с: морковью, помидорами, розами. Лук-шалот выделяет соединения серы, которые естественным образом отпугивают тлю и морковную муху и особенно хорошо сочетаются с помидорами и морковью, как и розмарин. Побеги лука низкорослые и неприхотливые, что позволяет легко интегрировать их в большинство овощных грядок, не затеняя другие культуры.

Растения, отпугивающие вредителей из сада и огорода. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что сорняки на вашем участке могут сказать о составе почвы — возможно, ваша земля давно нуждается в удобрении или взрыхлении.

Теги:
#Вредители #Сад #Лаванда #Мята #Огород #Лайфхак