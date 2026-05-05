Що посадити в тіні у травні? 4 витривалі рослини для ефектної клумби

Якщо ваш сад не освітлюється сонцем весь день, швидше за все, у вас є кілька важкодоступних місць, де світла мало. Але це не означає, що ви пропустите літо, повне барв. Насправді, травень — ідеальний час для посадки тіньолюбних сортів, оскільки ґрунт швидко приживається і добре прогрівається.

Суха тінь під деревами може бути проблематичною, але існує безліч витривалих рослин, які впораються. "Телеграф" склав список із чотирьох найкращих тіньолюбних рослин, які варто посадити у травні, щоб вони ідеально вписалися в будь-який темний куточок вашого саду.

Астільба

Астільби з їхніми пишними, схожими на пір’я квітами — відмінний спосіб додати висоти та виразності порожній ділянці клумби, де інші квіти важко приживаються.

Хости

Ця низькоросла багаторічна рослина з пишним листям утворює акуратні пучки листя у формі серця, що робить його відмінним вибором для садів, де не вистачає густої рослинності. Благо, що різноманітність хост за кольором, розміром просто зашкалює.

Барвінок

Завдяки своїм широким вічнозеленим листям, які вловлюють і зберігають будь-яку частку світла, барвінок ідеально підходить для зростання в тіні. Це відмінний вибір для тих, хто шукає швидкозростаючу і густу ґрунтопокривну рослину.

Гейхери

Дуже невибаглива рослина, яка високо цінується за різноманіття кольорів. Чудові компактні кущики зберігають декоративність протягом усього сезону.

