Ах, этот розовый цвет: 6 быстрорастущих цветов для вашего сада
Эти растения не только радуют взор, но еще и не слишком прихотливы в уходе и порадуют вас цветением без лишних хлопот
Если даже вы не поклонник розового цвета, в саду эта краска смотрится особенно выигрышно, создавая уникальный гармоничный эффект. Предлагаем вам создать розовую клумбу из этих шести быстрорастущих и неприхотливых цветов.
1. Цинния или Майоры
Циннии часто продаются в пакетиках с семенами разных цветов, что позволяет создать в саду поразительное цветовое разнообразие. Однако, если вы хотите более однородного цвета, вы можете поискать именно розовые сорта, например, циннию 'Luminosa'.
2. Космея (космос)
Отличный вариант для придания вашему саду лёгкого, причудливого вида. Хотя эти полевые цветы обильно цветут, обеспечивая вас множеством цветов в течение всего сезона, их высокие, тонкие стебли придают ландшафту воздушность. Космея также часто выращивается вместе с цинниями, поскольку оба растения хорошо растут в схожих условиях и привлекают в сад насекомых-опылителей.
3. Петунии
Цветут с ранней весны до заморозков, прекрасно подойдут для подвесных корзин, контейнеров на террасе или клумб. Они также любимы за свои яркие, не шепчущие, а кричащие цвета. Существует множество сортов петуний ярко-розового цвета, в том числе с привлекательной пестролистностью, которые непременно станут центром внимания.
4. Бугенвиллея
Ищете пышный ковер из розовых цветов, который покроет ваш сад? Бугенвиллея — именно то, что вам нужно. Этот эффектный вьющийся кустарник также отлично подойдет, если вы хотите создать засухоустойчивый средиземноморский сад, поскольку он может расти практически без полива и ухода.
5. Бругмансия или Трубы ангела
Очень эффектное растение, которое можно высаживать в открытый грунт, а можно растить в контейнере. Особенность бругмансии в ее аромате: крайне приятный запах, напоминающий старинный духи "Ностальджи".
6. Розовый сад и без розы?
Предлагаем посадить очаровашку-флорибунду Везалиус. За кроткой нежностью скрыта отменная устойчивость к болезням, дождю и ветру. Ваша клумба будет восхитительна.
