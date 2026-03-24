Ах, этот розовый цвет: 6 быстрорастущих цветов для вашего сада

Ирина Семчишина
Какие розовые цветы посадить. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Эти растения не только радуют взор, но еще и не слишком прихотливы в уходе и порадуют вас цветением без лишних хлопот

Если даже вы не поклонник розового цвета, в саду эта краска смотрится особенно выигрышно, создавая уникальный гармоничный эффект. Предлагаем вам создать розовую клумбу из этих шести быстрорастущих и неприхотливых цветов.

1. Цинния или Майоры

Циннии часто продаются в пакетиках с семенами разных цветов, что позволяет создать в саду поразительное цветовое разнообразие. Однако, если вы хотите более однородного цвета, вы можете поискать именно розовые сорта, например, циннию 'Luminosa'.

Майоры неприхотливы и легко порадуют вас яркими цветами

2. Космея (космос)

Отличный вариант для придания вашему саду лёгкого, причудливого вида. Хотя эти полевые цветы обильно цветут, обеспечивая вас множеством цветов в течение всего сезона, их высокие, тонкие стебли придают ландшафту воздушность. Космея также часто выращивается вместе с цинниями, поскольку оба растения хорошо растут в схожих условиях и привлекают в сад насекомых-опылителей.

Свой собственный космос можно выращивать просто в саду

3. Петунии

Цветут с ранней весны до заморозков, прекрасно подойдут для подвесных корзин, контейнеров на террасе или клумб. Они также любимы за свои яркие, не шепчущие, а кричащие цвета. Существует множество сортов петуний ярко-розового цвета, в том числе с привлекательной пестролистностью, которые непременно станут центром внимания.

Петуния — обязательный атрибут розового сада

4. Бугенвиллея

Ищете пышный ковер из розовых цветов, который покроет ваш сад? Бугенвиллея — именно то, что вам нужно. Этот эффектный вьющийся кустарник также отлично подойдет, если вы хотите создать засухоустойчивый средиземноморский сад, поскольку он может расти практически без полива и ухода.

Бугенвиллея может расти как бурьян, но выглядеть просто роскошно

5. Бругмансия или Трубы ангела

Очень эффектное растение, которое можно высаживать в открытый грунт, а можно растить в контейнере. Особенность бругмансии в ее аромате: крайне приятный запах, напоминающий старинный духи "Ностальджи".

Нежная розовая бругмансия в компании с огненной пеларгонией

6. Розовый сад и без розы?

Предлагаем посадить очаровашку-флорибунду Везалиус. За кроткой нежностью скрыта отменная устойчивость к болезням, дождю и ветру. Ваша клумба будет восхитительна.

Везалиус — восхитительное очарование

