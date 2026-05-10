Вы вряд ли делаете это достаточно часто: как часто нужно чистить лежанку хвостатого

Регулярная стирка продлевает срок службы спального места

Большинство владельцев собак редко задумываются, сколько грязи и шерсти накапливается в месте, где каждый день спит их любимец. И хотя снаружи лежанка может выглядеть чистой, на самом деле все не так очевидно.

Собачья кровать со временем накапливает шерсть, пыль и следы грязи после прогулок, особенно в дождливую погоду или в период линьки. Как часто следует чистить кровать вашего любимца, написали в "Femina".

Специалисты советуют не ждать, пока лежанка приобретет неприятный запах или заметно испачкается. Для поддержания чистоты обычно достаточно один-два раза в неделю вытряхивать ее, пылесосить или протирать влажным полотенцем. Полную стирку рекомендуется проводить только по мере необходимости — когда ткань сильно загрязнилась.

Один из простых вариантов лежанки для собаки

Наиболее удобными в уходе считаются модели со съемными чехлами. Их можно легко постирать по отдельности, не повреждая внутренний наполнитель. В то же время лежаки из материалов, устойчивых к влаге и загрязнениям, не требуют частой глубокой очистки.

Кровать для собаки со сменным чехлом

При стирке следует учитывать тип ткани и рекомендации производителя. В большинстве случаев чехлы стирают в деликатном режиме при температуре 30-40 °C, чтобы сохранить форму изделия и избежать повреждения наполнителя.

Особое внимание владельцы собак обращают на модели с водонепроницаемыми покрытиями. Они особенно популярны для щенков и активных животных, ведь позволяют быстро убрать загрязнение без полной стирки.

Как можно самостоятельно сделать кровать для своей собаки

Для создания лежанки понадобится обычная коробка, поролон для мягкого основания – его количество зависит от желаемой толщины, а также мебельный степлер или клеевой пистолет для фиксации материалов. Для наружного оформления можно использовать ткань, старый свитер или плед.

