Шерсть домашнего питомца по всему дому? Вот 10 решений, которые действительно помогут

Одним из самых эффективных методов станет регулярная уборка

С наступлением сезона линьки жизнь владельцев животных превращается в настоящий вызов: шерсть буквально повсюду — на мебели, полу и, конечно, одежде.

Эксперты по "realsimple" советуют несколько простых способов, которые помогут защитить одежду от шерсти. "Телеграф" выяснил, что среди советов есть как очевидные, так и достаточно неожиданные, о которых не все догадаются.

10 лайфхаков, которые помогут забыть о шерсти на одежде

Регулярная уборка значительно уменьшает количество шерсти в доме . Быстрая ежедневная уборка полов или использование роботов-пылесосов помогает "перехватить" шерсть еще до того, как она окажется на одежде. Не стоит забывать и о "скрытых резервуарах" — шторах, салоне авто или верхней одежде.

Создайте "чистую зону". Если сложно поддерживать идеальный порядок, выделите одну зону без доступа животных. Это может быть кресло или часть дивана, где вы можете спокойно одеваться без риска собрать шерсть.

Чехлы. Накройте любимые места отдыха животных одеялами или чехлами, которые легко стираться. Это гораздо проще, чем каждый раз чистить мебель.

Меньше статики – меньше шерсти. При сушке одежды используйте специальные салфетки — они уменьшают статическое электричество, которое притягивает волосы и пыль.

Лайфхак с резиновой перчаткой. Слегка влажная резиновая перчатка работает лучше многих роликов для чистки: она буквально "забирает" шерсть из ткани.

Сушилка. 10 минут в сушилке в режиме холодного воздуха помогут быстро избавиться от большей части шерсти.

Правильная стирка. Интенсивные режимы с дополнительным полосканием более эффективно удаляют шерсть. Средства с ферментами помогают расщеплять частицы, "удерживающие" волосы на ткани.

Выбирайте правильные ткани. Флис, трикотаж и мягкие ткани притягивают шерсть больше всего. В период линьки лучше отдать предпочтение гладким материалам.

Одевайтесь в последнюю очередь. Чтобы минимизировать контакт с шерстью, одевайтесь перед выходом из дома.

Держите чистящие средства под рукой. Ролики или резиновые щетки в прихожей, авто или офисе помогут быстро привести одежду в строй.

Уход за любимцем. Регулярное купание и вычесывание животных существенно уменьшает количество шерсти в доме – даже если любимец короткошерстный.

