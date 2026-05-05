Шерсть домашнего питомца по всему дому? Вот 10 решений, которые действительно помогут
Одним из самых эффективных методов станет регулярная уборка
С наступлением сезона линьки жизнь владельцев животных превращается в настоящий вызов: шерсть буквально повсюду — на мебели, полу и, конечно, одежде.
Эксперты по "realsimple" советуют несколько простых способов, которые помогут защитить одежду от шерсти. "Телеграф" выяснил, что среди советов есть как очевидные, так и достаточно неожиданные, о которых не все догадаются.
10 лайфхаков, которые помогут забыть о шерсти на одежде
- Регулярная уборка значительно уменьшает количество шерсти в доме. Быстрая ежедневная уборка полов или использование роботов-пылесосов помогает "перехватить" шерсть еще до того, как она окажется на одежде. Не стоит забывать и о "скрытых резервуарах" — шторах, салоне авто или верхней одежде.
- Создайте "чистую зону". Если сложно поддерживать идеальный порядок, выделите одну зону без доступа животных. Это может быть кресло или часть дивана, где вы можете спокойно одеваться без риска собрать шерсть.
- Чехлы. Накройте любимые места отдыха животных одеялами или чехлами, которые легко стираться. Это гораздо проще, чем каждый раз чистить мебель.
- Меньше статики – меньше шерсти. При сушке одежды используйте специальные салфетки — они уменьшают статическое электричество, которое притягивает волосы и пыль.
- Лайфхак с резиновой перчаткой. Слегка влажная резиновая перчатка работает лучше многих роликов для чистки: она буквально "забирает" шерсть из ткани.
- Сушилка. 10 минут в сушилке в режиме холодного воздуха помогут быстро избавиться от большей части шерсти.
- Правильная стирка. Интенсивные режимы с дополнительным полосканием более эффективно удаляют шерсть. Средства с ферментами помогают расщеплять частицы, "удерживающие" волосы на ткани.
- Выбирайте правильные ткани. Флис, трикотаж и мягкие ткани притягивают шерсть больше всего. В период линьки лучше отдать предпочтение гладким материалам.
- Одевайтесь в последнюю очередь. Чтобы минимизировать контакт с шерстью, одевайтесь перед выходом из дома.
- Держите чистящие средства под рукой. Ролики или резиновые щетки в прихожей, авто или офисе помогут быстро привести одежду в строй.
- Уход за любимцем. Регулярное купание и вычесывание животных существенно уменьшает количество шерсти в доме – даже если любимец короткошерстный.
