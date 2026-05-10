Ви навряд чи робите це достатньо часто: як часто потрібно чистити лежанку хвостатого

Регулярне прання подовжує термін служби спального місця

Більшість власників собак рідко замислюються, скільки бруду та шерсті накопичується у місці, де щодня спить їхній улюбленець. І хоча зовні лежанка може виглядати чистою, насправді все не так очевидно.

Собаче ліжко з часом накопичує шерсть, пил і сліди бруду після прогулянок, особливо у дощову погоду або в період линяння. Як часто слід чистити ліжко вашого улюбленця, написали у "Femina".

Фахівці радять не чекати, поки лежанка набуде неприємного запаху чи помітно забрудниться. Для підтримання охайності зазвичай достатньо один-два рази на тиждень витрушувати її, пилососити або протирати вологим рушником. Повне прання рекомендують проводити лише за потреби — коли тканина сильно забруднилася.

Один із простих варіантів лежанки для собаки

Найзручнішими у догляді вважаються моделі зі знімними чохлами. Їх можна легко випрати окремо, не пошкоджуючи внутрішній наповнювач. Водночас лежаки з матеріалів, стійких до вологи та забруднень, не потребують частого глибокого очищення.

Ліжко для собаки зі змінним чохлом

Під час прання варто враховувати тип тканини та рекомендації виробника. У більшості випадків чохли перуть у делікатному режимі при температурі 30-40 °C, щоб зберегти форму виробу та уникнути пошкодження наповнювача.

Окрему увагу власники собак звертають на моделі з водонепроникними покриттями. Вони особливо популярні для цуценят і активних тварин, адже дозволяють швидко прибрати забруднення без повного прання.

Як можна самостійно зробити ліжко для свого собаки

Для створення лежанки знадобиться звичайна коробка, поролон для м’якої основи — його кількість залежить від бажаної товщини, а також меблевий степлер або клейовий пістолет для фіксації матеріалів. Для зовнішнього оформлення можна використати тканину, старий светр або плед.

