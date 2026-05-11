Гороскоп на 12 мая по картам Таро: Водолеям - приятные перемены, Овнам - движение вперед

Диана Могилевич
Гороскоп на 12 мая по картам Таро. Фото pxhere.com

День сулит новые события.

"Телеграф" составил гороскоп на 12 мая по картам Таро. Для кого-то вторник станет временем новых возможностей, а кому-то Вселенная подскажет замедлиться и прислушаться к внутреннему голосу.

♈ Овен (21 марта — 19 апреля) — Колесница

Завтра вас ждёт динамичный день и движение вперёд. Карта говорит о победе над сомнениями и возможности быстро добиться результата. Главное — не пытаться контролировать всё сразу.

♉ Телец (20 апреля — 20 мая) — Императрица

День принесёт ощущение уюта и эмоционального тепла. Возможны хорошие новости, связанные с семьёй или финансами. Завтра особенно важно уделить внимание себе и своему комфорту.

♊ Близнецы (21 мая — 20 июня) — Маг

Перед вами откроются новые перспективы. Карта указывает на удачное время для общения, переговоров и реализации идей. Используйте свои таланты максимально активно.

♋ Рак (21 июня — 22 июля) — Луна

Не всё завтра будет таким очевидным, как кажется. Возможны сомнения или скрытые эмоции. Доверяйте интуиции и избегайте поспешных выводов.

♌ Лев (23 июля — 22 августа) — Солнце

Один из самых позитивных дней недели ждёт именно вас. Карта обещает радость, успех и приятные встречи. Отличное время для творчества и романтики.

♍ Дева (23 августа — 22 сентября) — Отшельник

Завтра вам понадобится немного тишины и внутреннего спокойствия. День подходит для размышлений, анализа и завершения старых дел. Не бойтесь временно дистанцироваться от суеты.

♎ Весы (23 сентября — 22 октября) — Влюблённые

Перед вами может встать важный выбор. Карта указывает на гармонию в отношениях и возможность укрепить связь с близким человеком. Будьте честны с собой.

♏ Скорпион (23 октября — 21 ноября) — Смерть

Не стоит пугаться этой карты — она символизирует обновление и завершение старого этапа. Завтра может начаться важный период перемен, который откроет новые возможности.

♐ Стрелец (22 ноября — 21 декабря) — Шут

День принесёт лёгкость, неожиданные события и желание попробовать что-то новое. Карта советует не бояться экспериментов и довериться потоку событий.

♑ Козерог (22 декабря — 19 января) — Император

Завтра вам важно сохранять контроль и уверенность в своих действиях. День благоприятен для рабочих вопросов, серьёзных решений и укрепления авторитета.

♒ Водолей (20 января — 18 февраля) — Звезда

Очень вдохновляющий день. Карта обещает надежду, внутреннюю гармонию и приятные перемены. Возможно исполнение маленького желания или неожиданная поддержка.

♓ Рыбы (19 февраля — 20 марта) — Верховная Жрица

Интуиция завтра станет вашим главным помощником. Не рассказывайте всем о своих планах и внимательнее прислушивайтесь к внутренним ощущениям — они будут особенно точными.

Астрологические прогнозы и прогнозы Таро выходят на "Телеграфе" в рамках редакционной политики.

