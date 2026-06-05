Забудьте о кирпиче: новые модульные блоки позволяют строить дешевле, быстрее и без цемента
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Материал не поддается коррозии, влаге и термитам и имеет меньший вес, чем традиционные строительные материалы
Строительная отрасль может получить альтернативу кирпичам и бетонным блокам и одновременно уменьшить пластиковые отходы. Речь идет о модульных блоках из переработанного пластика, позволяющих строить без цемента.
Технологию разработала бразильская компания Moduplast. Там заявляют, как передает "Сlick Рetroleoe Gas", что такие блоки могут быть прочнее кирпича и бетонных аналогов, а также значительно сокращают время строительства.
Как работает технология
Блоки изготавливают из переработанного пластика – использованной упаковки, ПЭТ-бутылок и других отходов. Сырье измельчают, обрабатывают и формируют в модуле, который можно соединять без клея или раствора.
Дополнительно система включает специальные профили и крепления, позволяющие фиксировать конструкцию к полу или другим основаниям.
По словам разработчиков, материал не боится коррозии, влаги и термитов, а также легче традиционных строительных материалов.
Ранее "Телеграф" рассказывал о разработке, которая может стать альтернативой бетону и изменить подходы к строительству.