Забудьте о кирпиче: новые модульные блоки позволяют строить дешевле, быстрее и без цемента

Материал не поддается коррозии, влаге и термитам и имеет меньший вес, чем традиционные строительные материалы

Строительная отрасль может получить альтернативу кирпичам и бетонным блокам и одновременно уменьшить пластиковые отходы. Речь идет о модульных блоках из переработанного пластика, позволяющих строить без цемента.

Технологию разработала бразильская компания Moduplast. Там заявляют, как передает "Сlick Рetroleoe Gas", что такие блоки могут быть прочнее кирпича и бетонных аналогов, а также значительно сокращают время строительства.

Как работает технология

Блоки изготавливают из переработанного пластика – использованной упаковки, ПЭТ-бутылок и других отходов. Сырье измельчают, обрабатывают и формируют в модуле, который можно соединять без клея или раствора.

Строители возводят дом. Фото: "Сlick Рetroleoe Gas"

Дополнительно система включает специальные профили и крепления, позволяющие фиксировать конструкцию к полу или другим основаниям.

По словам разработчиков, материал не боится коррозии, влаги и термитов, а также легче традиционных строительных материалов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о разработке, которая может стать альтернативой бетону и изменить подходы к строительству.