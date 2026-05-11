Гороскоп на 12 травня за картами Таро: Водоліям — приємні зміни, Овнам — рух уперед

Діана Могилєвич
Гороскоп на 12 травня за картами Таро
Гороскоп на 12 травня за картами Таро. Фото pxhere.com

День обіцяє нові події.

"Телеграф" склав гороскоп на 12 травня за картами Таро. Для когось вівторок стане часом нових можливостей, а комусь Всесвіт підкаже сповільнитись і прислухатися до внутрішнього голосу.

♈ Овен (21 березня — 19 квітня) — Колісниця

Завтра на вас чекає динамічний день і рух вперед. Карта говорить про перемогу над сумнівами і можливість швидко досягти результату. Головне – не намагатися контролювати все одразу.

♉ Телець (20 квітня — 20 травня) — Імператриця

День принесе відчуття затишку та емоційного тепла. Можливі хороші новини, пов’язані із сім’єю чи фінансами. Завтра особливо важливо приділити увагу собі та своєму комфорту.

♊ Близнюки (21 травня — 20 червня) — Маг

Перед вами відкриються нові перспективи. Карта вказує на вдалий час для спілкування, переговорів та реалізації ідей. Використовуйте свої таланти максимально активно.

♋ Рак (21 червня — 22 липня) — Місяць

Не все завтра буде таким очевидним, як здається. Можливі сумніви чи приховані емоції. Довіряйте інтуїції та уникайте поспішних висновків.

♌ Лев (23 липня — 22 серпня) — Сонце

Один із найпозитивніших днів тижня чекає саме на вас. Карта обіцяє радість, успіх та приємні зустрічі. Відмінний час для творчості та романтики.

♍ Діва (23 серпня — 22 вересня) — Путівник

Завтра вам знадобиться трохи тиші та внутрішнього спокою. День підходить для роздумів, аналізу та завершення старих справ. Не бійтеся тимчасово дистанціюватися від метушні.

♎ Терези (23 вересня — 22 жовтня) — Закохані

Перед вами може стати важливий вибір. Карта вказує на гармонію у стосунках та можливість зміцнити зв’язок із близькою людиною. Будьте чесні із собою.

♏ Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — Смерть

Не варто лякатися цієї карти — вона символізує оновлення та завершення старого етапу. Завтра може розпочатись важливий період змін, який відкриє нові можливості.

♐ Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — Блазень

День принесе легкість, несподівані події та бажання спробувати щось нове. Карта радить не боятися експериментів та довіритись потоку подій.

♑ Козоріг (22 грудня — 19 січня) — Імператор

Завтра вам важливо зберігати контроль та впевненість у своїх діях. День сприятливий для робочих питань, серйозних рішень та зміцнення авторитету.

♒ Водолій (20 січня — 18 лютого) — Зірка

Дуже надихаючий день. Карта обіцяє надію, внутрішню гармонію та приємні зміни. Можливе виконання маленького бажання чи несподівана підтримка.

♓ Риби (19 лютого — 20 березня) — Верховна Жриця

Інтуїція завтра стане вашим головним помічником. Не розповідайте всім про свої плани та уважніше прислухайтеся до внутрішніх відчуттів – вони будуть особливо точними.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" в рамках редакційної політики.

