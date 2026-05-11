Гороскоп на 12 травня за картами Таро: Водоліям — приємні зміни, Овнам — рух уперед

День обіцяє нові події.

"Телеграф" склав гороскоп на 12 травня за картами Таро. Для когось вівторок стане часом нових можливостей, а комусь Всесвіт підкаже сповільнитись і прислухатися до внутрішнього голосу.

♈ Овен (21 березня — 19 квітня) — Колісниця

Завтра на вас чекає динамічний день і рух вперед. Карта говорить про перемогу над сумнівами і можливість швидко досягти результату. Головне – не намагатися контролювати все одразу.

♉ Телець (20 квітня — 20 травня) — Імператриця

День принесе відчуття затишку та емоційного тепла. Можливі хороші новини, пов’язані із сім’єю чи фінансами. Завтра особливо важливо приділити увагу собі та своєму комфорту.

♊ Близнюки (21 травня — 20 червня) — Маг

Перед вами відкриються нові перспективи. Карта вказує на вдалий час для спілкування, переговорів та реалізації ідей. Використовуйте свої таланти максимально активно.

♋ Рак (21 червня — 22 липня) — Місяць

Не все завтра буде таким очевидним, як здається. Можливі сумніви чи приховані емоції. Довіряйте інтуїції та уникайте поспішних висновків.

♌ Лев (23 липня — 22 серпня) — Сонце

Один із найпозитивніших днів тижня чекає саме на вас. Карта обіцяє радість, успіх та приємні зустрічі. Відмінний час для творчості та романтики.

♍ Діва (23 серпня — 22 вересня) — Путівник

Завтра вам знадобиться трохи тиші та внутрішнього спокою. День підходить для роздумів, аналізу та завершення старих справ. Не бійтеся тимчасово дистанціюватися від метушні.

♎ Терези (23 вересня — 22 жовтня) — Закохані

Перед вами може стати важливий вибір. Карта вказує на гармонію у стосунках та можливість зміцнити зв’язок із близькою людиною. Будьте чесні із собою.

♏ Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — Смерть

Не варто лякатися цієї карти — вона символізує оновлення та завершення старого етапу. Завтра може розпочатись важливий період змін, який відкриє нові можливості.

♐ Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — Блазень

День принесе легкість, несподівані події та бажання спробувати щось нове. Карта радить не боятися експериментів та довіритись потоку подій.

♑ Козоріг (22 грудня — 19 січня) — Імператор

Завтра вам важливо зберігати контроль та впевненість у своїх діях. День сприятливий для робочих питань, серйозних рішень та зміцнення авторитету.

♒ Водолій (20 січня — 18 лютого) — Зірка

Дуже надихаючий день. Карта обіцяє надію, внутрішню гармонію та приємні зміни. Можливе виконання маленького бажання чи несподівана підтримка.

♓ Риби (19 лютого — 20 березня) — Верховна Жриця

Інтуїція завтра стане вашим головним помічником. Не розповідайте всім про свої плани та уважніше прислухайтеся до внутрішніх відчуттів – вони будуть особливо точними.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" в рамках редакційної політики.